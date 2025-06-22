Кадрова політика Білого Дому в руках росіянина: політичний діяч зі США пояснив, хто це

Один з важливих працівників Білого дома, що відповідає за перевірку працівників, Серджіо Гор приховує відомості про своє минуле, які він має надати, щоб мати право доступу до секретної інформації. Проте є припущення, що він – росіянин.

Гор, справжнє прізвище якого, імовірно, Гороховський чи Горячов, раніше фігурував у скандалі з Ілоном Маском, адже завадив тому, щоб Джаред Айзекман, близький до мільярдера, очолив NASA. Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, хто такий Серджіо Гор та який вплив він має в оточенні Дональда Трампа.

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Це скандал між агентами Кремля

Рашкін наголосив, що в результаті конфлікту між Трампом та Маском, з'ясувалося, хто є російським шпигуном. Якби Гор не виштовхнув людину Маска з позиції в NASA, то ця б інформація залишилась невідомою. Це скандал, на його думку, між агентами Кремля – один напав на іншого.

Зверніть увагу! Стосунки між Маском та Гором напружились ще у березні, коли на засіданні Кабінету міністрів мільярдер посварився з держсекретарем Марко Рубіо. Гора нібито обурило те, що Маск втручався в кадрові питання у Білому домі.

"Сьогодні люди шоковані тим, що кадрами в Білому домі керує росіянин. Однак це дуже добре, що шоковані, тому що неможливо нормалізувати це зло. Не дарма Ніколай Патрушев (помічник Путіна – 24 Канал) сказав, що Трамп взяв на себе певні зобов'язання, які він має виконати", – зазначив політичний діяч.

Це, за словами Рашкіна, стосується не тільки таких призначенців як Тулсі Габбард, яка очолює Національну розвідку США, але й Серджіо Гора. Проте поки не виникла історія з Маском, який звинуватив Гора у федеральних порушеннях, про це не було відомо.

Поступово більшість людей, які не можуть визначитися, Трамп – божевільний чи агент Кремля, буде схилятися до того, що він працює з Росією. Їм для цього буде достатньо подивитись, які люди працюють на Трампа і кого вони набирають на інші посади в Білому домі,

– підкреслив він.

Єдине, що, на його думку, дає привід для оптимізму, в питаннях щодо ірано-ізраїльської війни Тулсі Габбард та Піта Гегсета (міністр оборони США – 24 Канал) не включили в коло тих, хто ухвалює рішення.

Серджіо Гор не з'явився з нізвідки – він має гарну республіканську репутацію. Він працював на різних, дуже одіозних республіканських політиків довгі роки. Наприклад, на Ренд Пола, якого звинувачують у зв'язках з Росією, на Мішель Бахман, яка відома в Міннесоті як божевільна ексконгресвумен,

– пояснив Юрій Рашкін.

Після того як перший президентський термін Трампа завершився, Гор відкрив разом з Дональдом Трампом-молодшим видавництво. Він своя людина в оточенні Трампа, його не взяли з вулиці. Цей шпигун, як зауважив політичний діяч, працює там давно.

Нагадаємо, що Серджіо Гор у школі носив прізвище Гороховський. За інформацією Білого дому, він навчався на Мальті. За даними західних ЗМІ, він використовував унікальний і довгий пароль 961649507273 для своєї електронної пошти sergio.gor@gmail.com. Цей самий пароль, за даними журналістів, застосовували для семи поштових скриньок у доменній зоні Росії.

Одну з них – goryachev-sergey@yandex.ru – зареєстрував Сергій Горячов, який народився в російському місті Тольятті. Горячов – російський громадянин, що має прописку у Москві та займається підприємництвом. Він спростував можливі зв'язки з чиновником Білого дому.