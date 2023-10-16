"З небес охороняє мир і спокій": на Черкащині попрощалися з Героєм, який загинув на Донеччині

Під час виконання бойового завдання загинув Сергій Балака. Він боронив країну від російських загарбників з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про тяжку втрату повідомили у Тальнівській міській територіальній громаді, що у Черкаській області. Герою назавжди залишиться 48 років.

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У рідній громаді попрощалися із захисником

Сергій Балака був родом з села Заліське Черкаської області. Після навчання у школі й професійному училищі він відправився на строкову службу в Керч.

У 2015 році Сергій брав участь в антитерористичній операції. Боєць служив у 101-й окремій бригаді охорони Генерального Штабу України. Тоді він був кулеметником й навідником ДШК. Від початку повномасштабного вторгнення Сергій знову став на захист країни. Від 27 лютого 2022 року він був мобілізований до ЗСУ. Зважаючи на бойовий досвід, Сергія призначили на посаду старшого сапера відділення інженерно-саперного взводу військової частини.

Під час несення служби Сергій Миколайович був відзначений нагородами, грамотами та подяками. Його шанувало керівництво, поважали побратими за щирість, відвагу та справедливий характер. Він залишиться у їхніх серцях хоробрим воїном, добрим побратимом та вірним сином українського народу,

– повідомили у громаді.

Герой загинув 21 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. У Сергія залишилися мама Тетяна Михайлівна, сестри Людмила і Любов, дружина Інна Петрівна, сини Денис і Назар.

Провели захисника в останню путь 14 жовтня у Кобриновому, де Сергій Балака прожив майже усе життя.

Тяжкі втрати України у війні

Під час виконання складного бойового завдання загинув Ілля Долматов з позивним "Бетмен". Герой був родом з Каховки Херсонської області. Він став на захист країни 19-річним юнаком у 2015 році й брав участь у боях за Донецький аеропорт. Церемонія прощання з героєм запланована на 17 жовтня у Києві.

На Куп'янському напрямку під час виконання бойового завдання загинув Володимир Геращенко. Героя згадують як добру й порядну людину, яка ніколи не відмовляла у допомозі.

У боях у районі села Кліщіївка Донецької області загинув Андрій Савчук. За кілька днів йому мало виповнитися 34 роки, проте Герой загинув під час виконання бойового завдання.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває сім'ї та близьким Героя. Світла пам'ять