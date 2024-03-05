Був найсучаснішим у Росії: росіяни спустили корабель "Сергій Котов" на воду тільки у 2021 році

Російський флот знову втратив ще одне своє судно – "Сергій Котов". До того ж, це новий корабель, який спустили на воду лише у 2021 році.

Україна в тимчасово окупованому Криму знищила російський корабель "Сергій Котов". Це сталося в ніч на 5 березня.

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"Сергій Котов" був новим російським корабелем

Російське судно "Сергій Котов" – другий патрульний корвет проекту 22160, котрий Росія збудувала на потужностях суднобудівного заводу "Залив" в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, він також є четвертим корветом такого типу в складі російського Чорноморського флоту

Відомо, що 29 січня 2021 року суднобудівний завод "Залив", що функціонує в окупованому Криму, спустив на воду новий патрульний корабель "Сергій Котов".

"Сергій Котов" спустили на воду тільки 29 січня 2021 року: дивіться відео

Будівництво цього корабля тривало майже 4 роки. Так, цей корвет приєднався до Чорноморського флоту вже у липні 2022 року.

Характеристики кораблів проекту 22160:

водотоннажність – 1800 тонн;

довжина корпусу – 94 метри;

ширина корпусу – 14 метрів;

швидкість ходу – до 25 вузлів;

автономність – до 60 діб; 6000 миль при швидкості ходу 16 вузлів;

екіпаж – 28 осіб;

основне озброєння: одна артустановка калібру 76 мм АК-176МА, вісім ракет "Калибр" або ж вісім ПКР Х-35 "Уран".

У Росії цей проєкт корабля є один з найсучасніших. Відомо, що наразі спущено на воду чотири такі кораблі. Йдеться про судна "Василь Биков", "Дмитро Рогачев", "Павло Державін" та "Сергій Котов". Поки що з них не зазнавав пошкоджень лише "Дмитро Рогачев".

Україна знищила корабель "Сергій Котов": основне

У ніч проти 5 березня українські морські безпілотники атакували та знищили російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" в акваторії Чорного моря.

Корабель атакували морськими дронами Magura V5. На кораблі пошкоджена корма, правий та лівий борти

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що дані щодо екіпажу з'ясовують. "Є загиблі та поранені. Проте є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися. Принаймні відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція все ж таки проводилася", – зазначив він.