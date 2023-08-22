Путіна – не буде: на саміт БРІКС у Йоганнесбург прилетів Лавров

На саміт країн БРІКС 22 серпня, що проходитиме у місті Йоганнесбург у Південно-Африканській Республіці, прибув очільник російського мзс Сєргєй Лавров. Він братиме участь у цій зустрічі замість російського диктатора Владіміра Путіна.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Сам Путін відмовився від свого візиту ще наприкінці липня 2023 року, передає 24 Канал.

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Лавров прибув у ПАР на саміт БРІКС

Російські пропагандисти зазначили, що міністр закордонних справ країни Сєргєй Лавров прибув до ПАР, де відбудеться саміт БРІКС. В аеропорту Йоганнесбурга його зустріли народними танцями народів Південно-Африканської Республіки.

Лаврова в ПАР зустріли танцями біля аеропорту: дивіться відео

Варто зазначити, що на цю зустріч раніше мав поїхати диктатор Путін. Однак оскільки Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт, то його пересування країнами світу стало обмеженим. Саме тому президент країни-агресорки відправив свого вірного посіпаку.

Лавров прибув на саміт БРІКС замість Путіна: дивіться відео

Чому Путін не зміг поїхати на саміт БРІКС у ПАР

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Це означає, що всі країни-ратифікатори Римського статуту, який застував МКС, мають затримати диктатора, якщо він прибуде до якоїсь з цих країн.

Водночас Путіна запросили особисто відвідати саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці. Після видачі ордера ця держава мала б затримати Путіна, оскільки вона ратифікувала Римський статут.

Також генеральний секретар керівної партії ПАР Фікіле Мбалула натякав Путіну, що йому не варто їхати на саміт. Адже Південна Африка є членом МКС.

У ПАР також пообіцяли затримати Путіна, якщо він особисто завітає до держави. Так, міністерство юстиції ПАР звернулося за ордером на арешт Путіна.

Зрештою президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса 19 липня підтвердив, що Путін не буде особисто присутній на саміті БРІКС. Замість нього на саміт поїде очільник мзс Росії Сєргєй Лавров.

БРІКС – міждержавне об'єднання, альянс п'яти країн, що розвиваються, з найбільшою площею: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР.