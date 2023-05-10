Після згадки про Україну пропагандиста Маркова "накрило" в прямому ефірі: ганебне відео
Джерело:BBC
Російський пропагандист та колишній радник кремлівського диктатора Сергій Марков оскандалився в прямому ефірі каналу BBC. Він намагався розповісти про нікчемний парад в Росії на честь "Дня перемоги".
Конфлікт виник під час розмови з журналісткою Ялдою Хакім. Вона запитала у Маркова про Україну та неспровоковану агресію Кремля.
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Як відреагував Марков
У відповідь на тезу з приводу військової агресії Росії проти України Марков засперечався та голосно виматюкався.
Ганьба Макарова у прямому ефірі: дивіться відео
Однак пізніше пропагандист пояснив свою емоційність проблемами з камерою. Він вирішив, що обладнання вимкнено, тому так себе повів на очах у Хакім. Попри це, така ситуація ще раз доводить, що політики Росії не здатні адекватно сприймати все, що відбувається довкола них і спілкуватись, як виховані люди.
Що відомо про сміховинний парад Путіна
- Соціальні мережі переповнилися мемами, які висміювали російські парад і невдачі бункерного діда. Той відверто мав хворобливий вигляд, що не дивно, адже загроза безпілотників серйозно вдарила по стану й так не молодого диктатора.
- Додамо, що під час параду у Москві площею проїхався єдиний танк Т-34. Це радянський середній танк періоду Другої світової війни, випускався серійно з 1940 року.
- Ба більше, навіть росіяни почали критикувати нещасного фюрера. Їм не сподобалася невпевнена та хвороблива поведінка Путіна, його промова. Також помітили, що на заході були присутні несправжні ветерани та навіть двійник Путіна.