Масштабні обстріли й мінування зернового коридору: СБУ повідомила підозру російським генералам

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох російських генералів, що причетні до злочинів в Україні. Йдеться про віцеадмірала Сергія Пінчука й генерал-майора Олега Пчєлу.

Вони причетні до масованих ракетних обстрілів української енергоструктури, а також до зброб блокування "зернового коридору". Їм повідомлено підозру за 4 статтями.

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Підозра злочинцям

СБУ 1 березня повідомила про підозру ще двом посадовцям російської армії. Обидва віддавали накази на здійснення ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Мова йде про таких осіб:

віце-адмірала Сергія Пінчука – першого заступника командувача – начальника штабу Чорноморського флоту,

генерал-майора Олега Пчєлу – заступника командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії.

Як повідомили в СБУ, вони є одними із організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року. За данними слідства, внаслідок цього загинуло більш як 50 мирних українців, а ще понад 110 – отримали тяжкі поранення.

За цей час окупанти випустили по об’єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 "Калібр" та надзвукову ракету Х-22,

– написали в СБУ.

Окрім цього, Сергій Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси – щоб заблокувати "зерновий коридор". Окрім цього Пінчук командував обстрілами припортової інфраструктури. Дії росіянина мали на меті зірвати експорт української сільгосппродукції, а також знищити логістичні центри її перевезення та зберігання.

Діяльність СБУ