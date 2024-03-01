Масштабні обстріли й мінування зернового коридору: СБУ повідомила підозру російським генералам
Джерело:СБУ
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох російських генералів, що причетні до злочинів в Україні. Йдеться про віцеадмірала Сергія Пінчука й генерал-майора Олега Пчєлу.
Вони причетні до масованих ракетних обстрілів української енергоструктури, а також до зброб блокування "зернового коридору". Їм повідомлено підозру за 4 статтями.
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Підозра злочинцям
СБУ 1 березня повідомила про підозру ще двом посадовцям російської армії. Обидва віддавали накази на здійснення ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Мова йде про таких осіб:
- віце-адмірала Сергія Пінчука – першого заступника командувача – начальника штабу Чорноморського флоту,
- генерал-майора Олега Пчєлу – заступника командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії.
Як повідомили в СБУ, вони є одними із організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року. За данними слідства, внаслідок цього загинуло більш як 50 мирних українців, а ще понад 110 – отримали тяжкі поранення.
За цей час окупанти випустили по об’єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 "Калібр" та надзвукову ракету Х-22,
– написали в СБУ.
Окрім цього, Сергій Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси – щоб заблокувати "зерновий коридор". Окрім цього Пінчук командував обстрілами припортової інфраструктури. Дії росіянина мали на меті зірвати експорт української сільгосппродукції, а також знищити логістичні центри її перевезення та зберігання.
Діяльність СБУ
- Напередодні СБУ оголосила підозру соратнику Іллі Киви родом з Дніпра, який слідкував за діяльністю ЗСУ та української ППО. Він також керував громадським об'єднанням у місті, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ і входив до найближчого оточення екснардепа.
- Служба безпеки днями завершила розслідування щодо знищення легендарної "Мрії". СБУ встановила винних у цьому – вони під вартою і їм загрожує до 15 років тюрми. Мова йде про колишніх посадовців державного підприємства "Антонов". Детальніше – читайте у матеріалі 24 Каналу.
- Також спецпризначенці знайшли молодиків, які зняли відео, на якому стріляють з пістолета та кричать кадирівське гасло "Ахмат – сила". Автора антиукраїнського ролика затримали, а зброю, з якої здійснювали постріли, вилучили. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу.