Маленька ікона: чи наважиться Путін звільнити Шойгу

Росіяни ламають голову над тим, чи звільнить Владімір Путін Сєргєя Шойгу, адже новий міністр оборони може оголосити наказ про мобілізацію. Однак Шойгу є вигідним для Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Шойгу є "іконою" Росії, а мобілізаційний процес в Росії триває й так.

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Чи звільнить Путін Шойгу

За словами російського опозиційного журналіста, Путін не звільнить Шойгу, адже він є маленькою "іконою". Якщо ж Путін його звільнить, це буде визнанням поразки.

Шойгу має дуже мале відношення до армії, тому немає різниці чи він є міністром оборони, чи ні,

– зазначив Яковенко.

Мобілізація в Росії

Мобілізація, за словами російського опозиційного журналіста, в Росії триває. Якщо Путін її офіційно оголосить, нічого не зміниться. Попередній наказ про часткову мобілізацію триває.

"Питання не втому, чи буде наказ про мобілізацію, а наскільки буде змінюватись практика. Тому навряд чи щось буде змінено", – зауважив Яковенко.

Часткова мобілізація в Росії: останні новини

Російський уряд 27 квітня опублікував постанову, в якій прописані нові правила мобілізації. З 1 листопада у Росії запрацює реєстр військового обліку та реєстр повісток. Ухилитися від призову та мобілізації після запуску реєстру військового обліку стане складніше.

Росія планує залучити до лав свого окупаційного війська близько 400 000 військовослужбовців за контрактом у 2024 році. За даними британської розвідки, у такий спосіб Кремль планує збільшити чисельність війська до 1,32 мільйона.

Володимир Зеленський заявив, що цифра 300 тисяч військових, яких планує мобілізувати Кремль до 1 червня може бути не кінцевою. Оскільки військова підготовка в Росії дуже коротка, президент наголосив, що для того, щоб зривати плани ворога повинен бути підготовлений особовий склад, який має приходити замість тих, хто стоїть зараз.