Маленька ікона: чи наважиться Путін звільнити Шойгу

8 травня 2024, 15:19
Читать новость на русском

Росіяни ламають голову над тим, чи звільнить Владімір Путін Сєргєя Шойгу, адже новий міністр оборони може оголосити наказ про мобілізацію. Однак Шойгу є вигідним для Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Шойгу є "іконою" Росії, а мобілізаційний процес в Росії триває й так.

Дивіться також Всі крадуть: експрацівник КДБ сказав, чи загрожують владі Путіна корупційні скандали

Чи звільнить Путін Шойгу

За словами російського опозиційного журналіста, Путін не звільнить Шойгу, адже він є маленькою "іконою". Якщо ж Путін його звільнить, це буде визнанням поразки.

Шойгу має дуже мале відношення до армії, тому немає різниці чи він є міністром оборони, чи ні,
– зазначив Яковенко.

Мобілізація в Росії

Мобілізація, за словами російського опозиційного журналіста, в Росії триває. Якщо Путін її офіційно оголосить, нічого не зміниться. Попередній наказ про часткову мобілізацію триває.

"Питання не втому, чи буде наказ про мобілізацію, а наскільки буде змінюватись практика. Тому навряд чи щось буде змінено", – зауважив Яковенко.

Зверніть увагу! Росія продовжує проводити призов солдатів. До 1 червня Кремль планує мобілізувати 300 тисяч військових.

Часткова мобілізація в Росії: останні новини

  • Російський уряд 27 квітня опублікував постанову, в якій прописані нові правила мобілізації. З 1 листопада у Росії запрацює реєстр військового обліку та реєстр повісток. Ухилитися від призову та мобілізації після запуску реєстру військового обліку стане складніше.
  • Росія планує залучити до лав свого окупаційного війська близько 400 000 військовослужбовців за контрактом у 2024 році. За даними британської розвідки, у такий спосіб Кремль планує збільшити чисельність війська до 1,32 мільйона.
  • Володимир Зеленський заявив, що цифра 300 тисяч військових, яких планує мобілізувати Кремль до 1 червня може бути не кінцевою. Оскільки військова підготовка в Росії дуже коротка, президент наголосив, що для того, щоб зривати плани ворога повинен бути підготовлений особовий склад, який має приходити замість тих, хто стоїть зараз.

Автор: Меланія Голембйовська