Кремль визнав провали: у Росії звільнили ключового рупора пропаганди

У Росії звільнили генерального директора одного з головних пропагандистських ЗМІ "ТАСС" Сєргєя Міхайлова. Він виконував вказівки Кремля майже 11 років.

На заміну Міхайлову прийшов Андрєй Кондрашов. Він є відданим путіністом та всіляко підтримує так звану "спецоперацію".

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Звільнили ключового рупора пропаганди

У Росії стримано заявили, що Міхайлов "пішов у відставку". Варто зазначити, що він керував пропагандистським ресурсом протягом майже 11 років. Після незаконної анексії Криму Міхайлов активно підтримував та поширював фейки щодо так званої "спецоперації". Проте у СтратКомі ЗСУ наголошують, що це звільнення демонструє провал кремлівського режиму.

Ця зміна доводить, що в Кремлі визнали провал інформаційно-пропагандистської роботи. Очевидно, що російські очільники також невдоволені висвітленням бунту Пригожина,

– мовиться у повідомленні.

Новим директором пропагандистської агенції став Андрєй Кондрашов. Він є автором фільмів про анексію Криму та про життя російського диктатора. Також Кондрашов був співведучим пропагандистської програми "Пряма лінія з Владіміром Путіним".

Те, що на посаду нового директора пропагандистського ЗМІ призначили саме таку особу, може свідчити, що для Кремля відданість Путіну є важливішим, ніж будь-який професіоналізм.

Про що бреше російська пропаганда

Окупанти мінують територію Запорізької АЕС, проте у підготовці провокацій звинувачують Україну. До слова, балакуча голова Кремля Дмітрій Пєсков видав цинічну заяву, що нібито "з боку Києва існує велика загроза диверсій на ЗАЕС". Хоча напередодні Росатом фактично підтвердив, що загарбники готуються до теракту.

Традиційно не оминає роспропаганда й теми "біологічної зброї". У її виготовленні тепер звинувачують не лише Україну, а й інші країни. Так, посіпаки вважають, що у Грузії створили "філіппінських кусючих мух, які переносять різну гидоту".

Шойгу ж продовжує вихваляти так звану "другу армію світу". Нещодавно російський міністр вихвалявся, що нібито військовим на "спецоперації" вдалося знищити усі танки Leopard, які є в ЗСУ. Проте за ці байки Шойгу висміяли навіть самі росіяни.

З початком повномасштабного вторгнення Кондрашов потрапив під дію санкцій. Спочатку обмеження ввели у Канаді, а згодом – пропагандист потрапив у всі санкційні списки країн Євросоюзу.