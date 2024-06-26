Напад на добровольця у Дніпрі: охоронець Тищенко проведе літо у СІЗО

У Києві, 26 червня, обирали запобіжний захід для охоронця Миколи Тищенка. Той, як вважають слідчі, брав участь у нападі на колишнього військового ЗСУ за вказівкою нардепа.

Миколі Тищенку вже обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сьогодні суд вирішив долю його посібника – Сергія Цубери.

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Цуберу відправили у СІЗО

На відміну від народного обранця, який сидітиме вдома з електронним браслетом, його охоронцю найближчі два місяці доведеться пробути у СІЗО, куди його відправило правосуддя без права внесення застави.

Відомо, що судове засідання, на якому обирали запобіжний захід для Цубери, доводилося переносити на кілька годин через неявку адвоката підозрюваного.

Журналісти розповідали, що перед початком засідання Цубера погрожував перерізати собі вени і заявляв, що його судять незаконно.

Втім, слідчі мають інші відомості. Відповідно до них, Цубера був у групі людей, які 20 червня за наказом Тищенка затримали та побили колишнього бійця "Кракена".

Військового щонайменше двічі вдарили та душили. Також на нього одягли залізні кайданки й впродовж 20 хвилин не знімали їх.

Нагадаємо, що 20 червня вдень група людей напала на добровольця Дмитра Павлова після того, як він словесно посварився з нардепом Миколою Тищенком. Сам чиновник заявляв, що прибув у Дніпро для перевірки інформації щодо ботоферм, а Павлов нібито перешкоджав слідчим діям.

25 червня до Миколм Тищенка навідалися співробітники ДБР з обшуком. Нардепу вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськового. Під час допиту у своєму помешканні народний обранець розбив свої два телефони, аби їх не використали як речовий доказ. На суді він заперечував, що розтрощив свої мобільники.