А таки долетіла до Москви: відповідь українців на російську матрьошку отримала "продовження"

Російські пропагандисти склепали недолугий ролик про матрьошку, яка летить на "Батьківщину-матір", й після атаки там знову з'являється ганебний радянський герб. Українець Алекс Сторожук (нік dude.rec) опублікував потужну відповідь. Вона отримала неочікуване продовження.

На відео dude.rec український захисник відкидає матрьошку назад на Москву, й вона приносить епічну "бавовну". Минуло менш як доба, а історія вже отримала неочікуваний поворот. У Росії – красиво горить-палає.

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Відео dude.rec дуже сподобалося українцям. Ба більше, воно ще й виявилося пророчим. У Сергієвому Посаді несподівано зрівняло все з землею. Дрібниця, а приємно.

У мережі почали жартувати, що, вочевидь, матрьошка вже долетіла до Москви. Автор відео креативно відреагував на дотепні коментарі.

Як відреагував dude.rec на пророчі кадри: дивіться відео

Вибух у Сергієвому Посаді – головне

"Бавовна" у населений пункт завітала вранці 9 серпня. У мережі відразу почали поширювати кадри вибуху. На опублікованих зображеннях видно, як у небо здіймається стовп диму. Згодом стало відомо, що "бавовна" побувала на Загорському оптико-механічному заводі. Попри брехню російських окупантів, аналітики переконані, що це – абсолютно військовий об'єкт.

Росія заявила про декількох постраждалих. Місцеві жителі панікують у соцмережах. Вони заявляють, що "роз***ало весь завод". Що ж, сезон "бавовни" тільки починається.