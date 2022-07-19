Через вдалу роботу херсонських партизанів росіяни не анонсують візити кураторів, – активіст

Один з російських журналістів поширив інформацію, що нібито перший заступник голови адміністрації російського диктатора путіна сергєй кірієнко був у Новій Каховці, коли ЗСУ там вкотре знищили склади.

Через вдалі дії партизанів зі скорочення кількості колаборантів росіяни перестали анонсувати та висвітлювати в режимі реального часу візити своїх кураторів. Про це в ефірі 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Він додав, що про наявність кірієнка на Херсонщині дізналися з вечірніх ударів української армії по складах боєприпасів.

Дуже сумнівно, щоб він міг потрапити під цей удар,

– повідомив херсонський активіст Володимир Молчанов.

За його словами, ураження були нанесені по таких обʼєктах, як завод "Мирошник" в Райському. А також по складських приміщеннях на дамбі Каховської ГЕС біля шлюзової камери. Там є непогані приміщення, які зручні для розвантаження із залізниці. Проте їх недолік в тому, що вони недостатньо великі з точки зору своєї місткості.

"Судячи з характеру детонації, на заводі "Мирошник" зберігалася непогана кількість озброєння та боєприпасів. Вони детонували й звук розносився по всій Новій Каховці", – розповів Володимир Молчанов.

Він додав, що на складах, які були на дамбі, боєприпаси могли бути у невеликій кількості. Можливо, зберігалося пальне, тому що пожежа була довгою та з чорним димом. Проте не порівняти з тими місцями, де дійсно зберігалися боєприпаси.

Я думаю, що кірієнко просто десь здалеку почув ці вибухи й відповідно став "героєм", який "потрапив під обстріл",

– зазначив Молчанов.

Влучення навколо Нової Каховки

За його словами, в Бериславі знищено велику ремонтну базу, де зберігалася та ремонтувалася техніка. Це Бериславський машинобудівний завод з величезною автостоянкою. Там удар ЗСУ був такий, що нічого практично не залишилося й все згоріло.

"Крім того, росіяни використовують ППО в лісі навколо найбільшого мікрорайону Нової Каховки – Сокіл. Туди також були враження. Схоже на те, що було спалено одну з установок "Панцир" або "Тор", яка намагалася протидіяти українським ракетам, що летять на російські обʼєкти", – додав Володимир Молчанов.

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