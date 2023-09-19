Росія виводить військові кораблі з Севастопольської бухти, – "Атеш"

У русі "Атеш" 19 вересня зафіксували цікаві події у Севастопольській бухті в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, партизани зазначили, що звідти росіяни виводять свої військові кораблі.

У "Атеші" зазначили, що частину суден вже відвели від Севастопольської бухти, а іншу частину – готують до передислокації. Крім того, туди також не пускають цивільних.

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Росіяни виводять військові судна з-під Севастополя

В "Атеші" зазначили, що їхній агент провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів, що розташована між малими бухтами "Докова" та "Голландія". Там вони помітили підготовку до відведення кораблів російського флоту.

Російські військові кораблі ухвалили єдине правильне рішення – піти з Севастополя. Бажаємо всім військам прийняти таке саме рішення. Інакше їм не врятуватися,

– зазначили партизани.

У "Атеші" показали, як окупанти виводять судна з Севастопольської бухти / Фото "Атеш"

Крім того, партизани також розвідали територію навколо об'єкту. Зокрема, вони зазначили, що з початку війни бухту закрили для військових потреб, на під'їзді встановлено КПП, а цивільних не пускають. На стоянці також помічені виключно військові кораблі.

Російським кораблям "не затишно" у Криму

Останнім часом російські кораблі зазнають постійних обстрілів у Чорному морі. Так, окупанти вирішили знайти вихід із ситуації й перевести свої три десантні кораблі в Азовське море.

Нещодавно російський корабель "Самум" біля Севастопольської бухти підбив український експериментальний морський дрон. Мовиться про дрон типу "Sea Baby".

Крім того, українські військові вночі 13 вересня провели спецоперацію, внаслідок якої знешкодили десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Тієї ночі Севастополь зазнав комбінованої атаки, внаслідок чого виникла пожежа на бухті з флотом.

У "Атеші" закликали приєднуватися до руху, щоб творити історію перемоги. Зокрема, вони закликали громадян у Криму писати координатору за ніком @Crimean_coordinator.