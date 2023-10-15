Бояться втратити флот через "малюків": росіяни звели огорожу на вході в бухту Севастополя

Росія досі не може оговтатися від ганебних втрат своїх кораблів у Чорному морі. У мережі з'явився супутниковий знімок, на якому показано, як окупанти намагаються запобігти повторним "ліквідаціям" своїх суден.

Росіяни дуже переживають за свої кораблі. І недаремно – через "бавовну" вже декілька з них вимушено покинули лави Чорноморського флоту.

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Захист від безпілотників

Найбільший острах окупантів – морські дрони СБУ, славнозвісні "малюки", які успішно полюють на ворожі судна, особливо в районі Севастополя.

: Морські надводні дрони Seababy – унікальна розробка СБУ. Вони обладнані бойовою частиною 850 кілограмів. Саме ці безпілотники атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG".

Останніми "впольованими рибинами" стали буксир "Ніколай Муру" та патрульний корабель "Павел Державін".

На супутниковому знімку видно, що ворог намагається убезпечити свої кораблі від українських надводних безпілотників. Так, для цього він збудував загородження на вході до Севастопольської бухти.

Окупанти звели огорожу на вході до бухти / Фото Osint-аналітик

Цікаво, що знімок зроблений 13 жовтня – у день наразі останньої атаки дронів на "Ніколай Муру".

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