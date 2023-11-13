Влаштувала "бавовну" у військкоматі: у Криму окупанти затримали пенсіонерку

На півострові не припиняється рух спротиву діям окупаційної влади. Так, у Севастополі жінка підпалила двері місцевого військкомату.

Інцидент трапився у суботу 11 листопада у тимчасово окупованому Севастополі.

Дивіться також У Зеленського хочуть притягнути до відповідальності Фаріон після затримання студента у Криму

"Штурм" військкомату

Там біля 19:00 невідома жінка "штурмувала" військову комендатуру. За даними місцевих телеграм-каналів, громадянка підпалила двері військового комісаріату на вулиці Леніна, 41, а саме жбурнула в них коктейль Молотова.

Виникла пожежа, яку, як пишуть, швидко загасили. Саму жінку, яка виявилася 62-річною місцевою мешканкою, затримали російські силовики.

На окупованих територіях і Росії палять військкомати