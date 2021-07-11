Не треба робити цього з Байденом, – Шабунін сказав, чому Зеленський не збреше на зустрічі

Президент України Володимир Зеленський поїде у Вашингтон, щоб зустрітись з очільником США Джо Байденом і попросити допомоги. Вона прямо залежить від прогресу влади у реформах.

Глава нашої держави повинен чітко усвідомлювати, що американська сторона в деталях знає історію щодо кожної української реформи чи пріоритету. Про це у відеоблозі "Право на гідність" повідомив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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За його словами, наші партнери слідкують за Україною у щоденному режимі. На кожній зустрічі буде посадовець, який відсікатиме спроби президента України збрехати чи зіскочити.

Не треба навіть пробувати це робити (брехати – 24 канал). Особливо не треба робити цього з Байденом,

– наголосив Шабунін.

Він пояснив, що американський лідер:

по-перше, прекрасно знає Україну;

по-друге, його щодо цих пріоритетів чудово ознайомлять перед зустріччю.

Зеленський, як відзначив керівник ЦПК, особисто пообіцяв відповідні реформи держсекретарю Ентоні Блінкену. Тепер же команда Байдена лише нагадує президенту України про його обіцянки.

"Дозволю собі пораду Зеленському: їхати в США з реальними результатами по цих напрямках. Ці результати абсолютно можливо забезпечити в найближчі 2 тижні", – сказав Шабунін.

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