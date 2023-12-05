Росія атакувала "Шахедами" Харківщину: під удар потрапили будинки й цивільна інфраструктура
Джерело:Олег Синєгубов
Російська армія вночі 5 грудня обстріляла Україну безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки були пошкодження у Харківській області.
Там постраждали будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас в області також є постраждалі.
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Які наслідки обстрілу "Шахедами" в Харківській області
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що близько 21 години 17 хвилин окупанти завдали ударів безпілотниками "Шахед" по селищу Борова Ізюмського району.
Наслідки атаки безпілотниками у Харківській області / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова
Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає,
– заявив він.
Далі о 21 годині 30 хвилин росіяни завдали удару по місту Чугуїв. Там в результаті влучання двох безпілотників постраждали три будинки, вибито вікна, пошкоджені дахи.
Після атаки безпілотниками у Харківській області постраждали цивільні об'єкти / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова
До того ж у Чугуєві зазнав вибухової травми 41-річний цивільний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу на місці, тому він не потребував госпіталізації.
Росіяни атакували Україну "Шахедами" і ракетами
- Повітряні сили розповіли, що вночі 5 грудня загарбники пустили по Україні 17 "Шахедів" і 6 ракет. Частину з повітряних цілей все ж збили наші сили протиповітряної оборони.
- Українським військовим вдалося знищили 10 ворожих "Шахедів", якими намагалися обстріляти Україну. Водночас ракети не вдалося збити через дуже швидкий час підльоту.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що ракетами С-300 окупанти обстріляли Донецьку та Херсонську області. Там є руйнування цивільної інфраструктури, а інформацію про постраждалих мають надати військові адміністрації.
- Водночас Ігнат наголосив, що стратегія під час атаки "Шахедами" відрізнялася від тої, що була попередньої ночі. Цього разу дрони також рухалися з Півночі, а саме з Курської області країни-агресорки.