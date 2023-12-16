Можуть запускати "Шахеди" фактично з фури, – Ігнат про особливості нічної атаки

Російські загарбники 16 грудня знову атакували Україну з повітря, пустивши безпілотники з трьох напрямків. Водночас у пуску "Шахедів" росіянами все ж є певні особливості.

Так, безпілотники типу "Шахед" окупанти можуть випускати фактично з фури. Про це в ефірі телемарафону розповів Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Ігнат зазначив, що цієї ночі була типова атака російськими "Шахедами". Щоправда, за його словами, кількість БпЛА час від часу може не набагато збільшуватися.

"Противник продовжує фактично щоночі завдавати ударів цими типами БпЛА, По всій території країни були безпілотники й летіли сьогодні з трьох напрямків, це і Брянська область, Приморсько-Ахтарськ і район Курська", – наголосив він.

Речник зауважив, що громадськість цікавиться, з яких саме майданчиків здійснюють пуски "Шахедів" росіяни. Він наголосив, що майданчики не так важливі для окупантів, адже вони можуть бути мобільними.

Ми бачили, що безпілотники типу "Шахед" випускали фактично з фури, з машини. Це контейнер, він може бути де завгодно і здійснити ці пуски,

– підкреслив Ігнат.

Він також зауважив, що росіяни також запускають свої безпілотники з Криму, і летять вони в будь-якому разі на Північ. Водночас точкою входу для російських повітряних цілей є Херсонська чи Одеська області.

Зрештою Ігнат сказав, що, попри постійні райони пусків безпілотників, окупанти намагаються змінювати маршрути, рухаючись на 5 – 10 кілометрів лівіше чи правіше, щоб оминути українські системи протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи.

Речник наголосив, що мобільні вогневі групи цієї ночі активно працювали над знищенням російських безпілотників, однак також залучалися і зенітні ракетні групи та винищувальна авіація.

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