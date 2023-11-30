Росія потужно вдосконалює "Шахеди": наскільки вони небезпечніші
Росіяни запускають дрони по українських містах чи не щоночі. Тепер на них нібито виявили встановлені 4G-модеми. Саме завдяки цьому ворог хоче зрозуміти, де їх БпЛА намагаються збити, і де стоять системи ППО відповідно.
Головне завдання усіх змін – зрозуміти де та як працює українська система ППО. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, пояснивши, що вдосконалені "Шахеди" є небезпечними.
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Що змінили росіяни у "Шахедах"
На російських дронах також знайшли павербанк та пристрій із сімкартою. Ймовірно, мобільну мережу використовують для оновлення координат. У такий спосіб також можуть навіть змінювати польотне завдання.
Вони справді вдосконалюють їх ("Шахеди" – 24 Канал) дуже сильно. Почали застосовувати фюзеляжі з карбонового волокна, що знижує коефіцієнт розсіювання. Відповідно у засобів радіолокаційного спостереження знищується видимість такого об'єкта,
– зауважив Андрій Крамаров.
До того ж росіяни, здавалося б, простими підручними засобами намагаються покращити систему навігації та системи управління. Дешеві елементи використовують, щоб суттєво не збільшити вартість дронів. Адже, наприклад, системи навігації від крилатих ракет все ж є відчутно дорогими.
"Перші "Шахеди", які використовували рік тому, працювали виключно за інерційною системою наведення та майже не змінювали координати. Зараз ми бачимо, що у них вже є можливість ефективніше маневрувати", – зазначив військовий експерт.
На думку військового експерта, окупанти не отримають багато інформації з використання таких елементів як 4G-модем та пристрій, який може обмінюватися сигналом у стільниковій мережі. Є й інші способи для з'ясовування, у якому місці збили дрон.
Андрій Крамаров про осучаснення "Шахедів": дивіться відео
Яка головна небезпека
Однак реальні загрози від модернізації дронів-камікадзе справді є. Найбільшою з них є покращена система навігації. Для кращого розуміння, можна навести приклад зі смартфоном – навігація у ньому працює найкраще з увімкненими стільниковими даними.
У такий спосіб ворог може збільшувати точність самих "Шахедів", використовуючи стільникову мережу України. За наявності зв'язку з мобільним інтернетом в режимі реального часу вони зможуть змінювати кінцеву точку координат,
– наголосив Крамаров.
Через це ураження тієї чи іншої цілі дроном-камікадзе підвищується. Втім українські сили протиповітряної оборони роблять усе, аби мінімізувати загрозу.
Обстріли дронами змінюються: що відомо
- Російські дрони все частіше змінюють траєкторію руху під час польотів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що БпЛА відхиляються від маршруту на 100 – 300 кілометрів, летять в обхід, щоб обійти системи ППО. Адже висока ймовірність, що під час прямого шляху дрон таки зіб'ють.
- У ніч на 25 листопада окупанти запустили рекордну кількість "Шахедів" на Київ. Мовиться про 75 безпілотників, з яких 74 уразили сили ППО. Росіяни роблять усе, аби знайти слабкі місця у протиповітряній системі України.
- А ось вночі 28 листопада окупанти різко змінили тактику – випустили всього лише один дрон. Головною його ціллю не було ураження певного об'єкта. Росіяни обрали складний маршрут, аби з'ясувати, як працює ППО. До слова, дрон долетів аж до Хмельниччини. Його не вдалось перехопити раніше через відсутність потрібних засобів.