"Шахеди" стануть небезпечнішими: Іран модернізував дрони та прибрав одну з характерних ознак

Розробники оновили дрони-камікадзе, які Росія використовує, щоб тероризувати мирні українські міста. Тепер вони, ймовірно, не будуть видавати характерний звук.

Іран модернізував "Шахеди". Тепер вони будуть обладнані турбореактивними двигунами та не будуть гудіти як мопед.

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БпЛА потрапив у пропагандистський фільм

Кадри тесту модернізованого дрона є в пропагандистському фільмі, який незабаром покажуть іранцям. У ньому покажуть історію створення ударного безпілотного літального апарату. Помітно, що фільм намагались зробити якомога більш епічним.

Кадри з модернізованим дроном-камікадзе: дивіться відео

Попередньо, нова версія буде оснащена турбореактивним двигуном.

Інших деталей не розкривають.

Американське видання The Washington Post отримало внутрішні документи від зими 2022 до весни 2023 року про співпрацю Москви й Тегерана у виробництві "Шахедів". У них мовиться про завод з виробництва іранських безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані. Згідно з планом, до 2025 року за планом має випустити 6 000 "Шахедів".

Водночас потрібно візначити, що існують різні види цих ронів. Якщо Shahed-131 і Shahed-136 – це прості й дешеві ударні дрони, то Shahed-191, Shahed-129 і Mohajer-6 – значно складніша техніка і в рази дорожча.

У доповіді аналітиків ISW зазначається, що Росія зосереджена на виробництві та вдосконаленні варіанту Shahed-136, який має корисне навантаження в 10 разів більше, ніж Shahed-131.

Росія атакує Україну "Шахедами"