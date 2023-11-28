Ворог вкотре атакував Хмельниччину: уламки дрона впали на дах будинку

Російські окупанти знову били "Шахедами" по Україні. Вранці вороги атакували Хмельницьку область та завдали руйнувань.

У Хмельницькій ОВА розповіли, що під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Варто зауважити, що дрони атакували західний регіон орієнтовно о 5:37 28 листопада, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку ворожих дронів на Хмельниччину

Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожі "Шахеди" росіяни скерували у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Перший заступник глави Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін написав орієнтовно перед 6 годиною ранку 28 листопада, що у Хмельницькому районі (де й розташований Старокостянтинів) працює ППО. Він закликав людей перейти в укриття.

Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району,

– заявив посадовець.

Проте він запевнив, що пожежі немає, травмованих також. Всі відповідні служби вже працювали на місці події.

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