Шалені зливи в Україні, цікаві знахідки у Львові та жорстка відсіч окупантам – топ-5 відео тижня

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Авто плавали у воді: які регіони України постраждали від негоди найбільше

В Україні раптова негода наробила лиха – річки вийшли з берегів, авто плавали у воді, а дерева падали на дороги. Знеструмленими були 384 населених пунктів по всій країні. Чи не найбільше дісталося Чернігівщині. Тільки в обласному центрі затопило 90 домівок на 25 вулицях. Непереливки було також Івано-Франківську. Там річки вийшли з берегів, підтопило 202 будинки. А на Дніпропетровщині сильним вітром повалено 150 дерев, через негоду без електроенергії залишилось приблизно 57 тисяч людей. Гідрометцентр прогнозує дощі та грози по всій території України.

Дивіться відео страшної негоди в містах України

У Львові під асфальтом знайшли єврейські надгробки

У Львові ремонтники під дорожнім полотном виявили єврейські надгробки – мацеви. Волонтери почали їх діставати. Наразі ремонтні роботи на вулиці припинили. Знахідка не здивувала місцевих жителів. Торік на тій вулиці (Барвінок) відкопали 12 плит, а вперше на них натрапили 10 років тому. На них чітко збереглись зображення підсвічників, зірок Давида та написів польською та на ідиш. На думку волонтерів, ще не менше сотні надгробків заховані під асфальтним полотном. Ймовірно надмогильними плитами вмощена уся вулиця.

Дивіться відео про єврейські надгробки на вулиці Львова

Українські військові дали жорстку відсіч окупантам в селищі Піски

Кілька днів проросійські найманці не давали спокою українським бійцям. Аби не дати ворогу зайняти позиції, ЗСУ дали відсіч окупантам і знищили двох бойовиків. Це сталося поблизу селища Піски. Річ в тому, що 56 бригада стоїть на цій ділянці не так давно і вочевидь бойовики думали цим скористатись, особливо не готуючись до цієї вилазки.

Дивіться відео про те, як українські військові дали жорстку відсіч окупантам

В Брюсселі стартував саміт ЄС, на якому обговорювали важливі питання для України

Санкції щодо Росії, кордони Європейського союзу – ці та інші питання обговорювали протягом двох днів у Брюсселі. Там пройшов саміт ЄС. Лідери сьогодні багато про Україну не говорили. Є ймовірність того, що це станеться завтра на заключній частині. Насамперед всіх турбує питання міграції та міграційної кризи. Підготовлені деякі важливі рішення, однак не всі країни з ними погоджуються.

Дивіться відео про переговори на саміті ЄС

В Україні масово загинули бджоли

Майже у всіх областях України масово загинули бджоли через обробку посівів небезпечними для комах пестицидів. У Спілці пасічників України додали, що такого масового випадку отруєння бджіл досі не було. Так, унаслідок отруєння загинули близько 18 тисяч бджолиних сімей. Загибель бджіл на пасіках почали фіксувати у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та низці інших областей від середини травня.

Дивіться відео про масову загибель бджіл в Україні