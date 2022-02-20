"Шанс для кривавого вусаня": чи визнає Лукашенко окупований Крим російським
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці 2021 року заявив, що Крим де-факто є російським. Після цього він навіть заговорив про поїздку на тимчасово окупований український півострів.
Про те, як Лукашенко використовує питання Криму та чи наважиться він офіційно визнати окупований український півострів російським – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
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Питання Криму – шанс для Лукашенка
До сьогодні питання Криму для кривавого вусаня було шансом для бодай якогось політичного маневрування. У грудні минулого року він значно звузив цей простір заявою, що Крим таки російський – де-факто,
– зазначив Магда.
Він пояснив, що вже наприкінці лютого 2022 року Росія "може покласти край ваганням Лукашенка щодо ідентифікації окупованого півострова".
За словами експерта, Кремль хоче будь-яким способом заманити самопроголошеного президента Білорусі в окупований Крим.
Питання Криму – шанс для Лукашенка / Фото Getty Images
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Росіяни спробують затягнути Лукашенка в Крим
Їм (росіянам – 24 канал) зараз необхідно за всяку ціну затягнути Лукашенка на кримські землі задля спроби хоча б якось узаконити російськість Криму в очах міжнародної спільноти. Вирішальну роль у цьому життєво важливому питанні для Росії грає статус РБ, як країни засновниці ООН,
– зазначив Євген Магда.
Путін затягує Лукашенка в окупований Крим / Фото Getty Images
Що наговорив Лукашенко про Україну: останні новини
- На початку лютого 2022 року Олександр Лукашенко заявив, що в Україні немає кому воювати, тому російсько-українська війна триватиме максимум 3 – 4 дні. Щоправда, через 4 дні він передумав, зазначивши, що "гарячої" війни не буде.
- Також Лукашенко виступив з військовими погрозами на адресу України. Він заявив, що Мінськ готовий піти на спільні з Москвою військові дії.
- Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що Україну в складі так званої Союзної держави.
- В інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову Лукашенко зухвало припустив, що у разі ескалації конфлікту між Україною та Росією, Білорусь перестане постачати паливо та електроенергію нашій державі.
- Володимир Зеленський поставив Лукашенка на місце, нагадавши, що від такого рішення першою постраждає Білорусь.
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