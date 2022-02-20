"Шанс для кривавого вусаня": чи визнає Лукашенко окупований Крим російським

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці 2021 року заявив, що Крим де-факто є російським. Після цього він навіть заговорив про поїздку на тимчасово окупований український півострів.

Про те, як Лукашенко використовує питання Криму та чи наважиться він офіційно визнати окупований український півострів російським – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Питання Криму – шанс для Лукашенка

До сьогодні питання Криму для кривавого вусаня було шансом для бодай якогось політичного маневрування. У грудні минулого року він значно звузив цей простір заявою, що Крим таки російський – де-факто,

– зазначив Магда.

Він пояснив, що вже наприкінці лютого 2022 року Росія "може покласти край ваганням Лукашенка щодо ідентифікації окупованого півострова".

За словами експерта, Кремль хоче будь-яким способом заманити самопроголошеного президента Білорусі в окупований Крим.

Питання Криму – шанс для Лукашенка / Фото Getty Images

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Росіяни спробують затягнути Лукашенка в Крим

Їм (росіянам – 24 канал) зараз необхідно за всяку ціну затягнути Лукашенка на кримські землі задля спроби хоча б якось узаконити російськість Криму в очах міжнародної спільноти. Вирішальну роль у цьому життєво важливому питанні для Росії грає статус РБ, як країни засновниці ООН,

– зазначив Євген Магда.

Путін затягує Лукашенка в окупований Крим / Фото Getty Images

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