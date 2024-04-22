Змінив думку щодо України: як голосування у Конгресі змінило шанси Трампа на виборах

Днями у Конгресі США проголосували за законопроєкт про фінансову та військову підтримку України. Напередодні важливого голосування Дональд Трамп заявив, що Київ справді потребує американської підтримки.

Це доволі різка зміна позиції кандидата у президенти США. Власне, і це, і саме голосування може негативно вплинути на результат Трампа на виборах. Чому так може відбутися 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Позиція Трампа могла змінитись

Видання The Atlancic стверджує, що "битву" в Конгресі програв не лише Владімір Путін, а й Дональд Трамп. Через те, мовляв, він може програти і президентські вибори. Журналісти наголошують, що Трамп поступово втрачає підтримку у Республіканській партії, яскравим свідченням чого стало ухвалення допомоги для України у Нижній Палаті Конгресу.

"Є ще один цікавий матеріал, у якому зазначають, що позиція Трампа ще більше розділила республіканців. Тобто праві вважають, що їх "кинули", бо ж як це так – спочатку казали не давати (допомогу – 24 Канал), а тепер позиція змінилась", – зазначив Борис Тизенгаузен.

Крім того, аби зменшити допомогу Україні, деякі республіканці, серед яких, зокрема, українка за походженням Вікторія Спарц, намагалися проштовхнути правки у законопроєкт. Однак усіх їх відхилили.

Одна частина республіканців може образитися на іншу. Але Трамп нічого не робить без кінцевої вигоди. Треба розуміти, що у нього доволі складна ситуація з судами, грошей не вистачає, він вже витратив десятки мільйонів на адвокатів. На судах у нього не все гладко, тому виграє Трамп вибори чи програє, про це рано говорити,

– пояснив політтехнолог.

Зараз Джо Байден почав знову нарощувати підтримку у ключових штатах. Окрім цього, американці можуть не забути штурм Капітолія у 2021 році, які організувала група прихильників Дональда Трампа, яких підбурював сам Трамп. Зокрема, через це в експрезидента США відбувається судова тяганина.

"У нашому випадку між політикою умиротворення агресора та між хаосом й непередбачуваністю щодо Путіна, другий варіант буде дієвішим. Путін сам казав, що Байден зручніший для нього, бо є передбачуванішим. Передбачити щось з Трампом – вкрай важко", – наголосив Тизенгаузен.

Тож навіть якщо саме Дональд Трамп переможе на виборах, для України це може закінчитись не погано, а навіть навпаки.

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