"Шарік, ти балбєс": на адмінмежі з окупованим Кримом з'явився цікавий білборд

На адміністративній межі з окупованим Кримом встановили оригінальний білборд. Зробили це на тлі майбутніх виборів до російської Держдуми.

Білборд з'явився між населеними пунктами Волноваха та Курахово. На ньому зображені персонажі із радянського мультсеріалу "Троє з Простоквашино" – Шарік та Матроскін.

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Пес Шарік тримає у руках російський паспорт, який він, очевидно, щойно отримав. "Вітаю тебе, ти балбєс", – так на це реагує Матроскін. Послання від Матроскіна адресовано жителям окупованих територій, які отримали російські паспорти й зможуть взяти участь в голосуванні на виборах до Держдуми.

Видавати російські документи почали з дозволу Путіна ще у червні 2019 року. Тоді він погодив видачу паспортів українцям-жителям Донбасу за спрощеною процедурою

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Напередодні стало відомо, що жителям Донбасу з російськими паспортами дозволять голосувати на виборах у Держдуму. Про це мовиться у проєкті постанови ЦВК держави-агресорки.

У Раді нацбезпеки та оборони ситуацію порівняли з тим, "як Гітлер нападав, він аусвайси видавав для того, щоб на окупованих територіях в людини було посвідчення".

За словами секретаря РНБО, мета Путіна полягає в тому, аби його політсила отримала додаткові сотні тисяч голосів під час виборів до Держдуми.