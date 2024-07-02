У нього складна ситуація: чи можливо про щось домовитись з Путіним
У червні Путін нахабно озвучив свої ультимативні умови щодо припинення війни в Україні. Він сам собі "відрізає" шлях до відступу.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що будь-який переговорний процес впирається на те, на що готові піти різні сторони.
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Що відомо про ультиматум Путіна
Як наголосив Шарп, Путін нещодавно раптово озвучив нахабні вимоги для України. Важливо, що він це зробив особисто, а не через різних прихвоснів на кшталт Мєдвєдєва.
Якщо президент висуває такі вимоги, а потім відмовляється або ж йде на компроміси, то це відступ від власних позицій. Очевидно, що він відрізає собі шлях до відступу. Він з самого початку опинився у складній ситуації, коли напав на Україну,
– сказав Шарп.
Мотивацією Путіна було бажання "назавжди вирішити" українське питання. І тут будь-який результат, при якому Україна залишається, є поразкою для Путіна. Захід не має права давити на нашу державу щодо перемовин.
Але цілком може бути, що після можливої перемоги Трампа на виборах у США може початися переосмислення підходів щодо перемовин. Однак зараз рано щось про це говорити.
Війна в Україні: коротко
- У червні Путін нахабно заявив, що готовий до переговорів "хоч завтра". Але для цього Україна має віддати Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську області та Крим. Також має бути відмова від НАТО, "демілітаризація", "денацифікація", скасування санкції проти Росії тощо.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував ультиматум Путіна. Він наголосив, що диктатор і далі погрожує чинити геноцид. Однак ця позиція "грає" проти Путіна.