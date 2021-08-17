У шасі літака, який евакуйовував людей із Кабула, знайшли тіло афганця
Джерело:Al Arabiya
Раніше американський військово-транспортний літак C-17 поспішно вилетів з аеропорту Кабула. Згодом у зоні шасі авіалайнера виявили тіло загиблого афганця.
Ймовірно, загиблий чоловік прив'язався мотузками до корпусу транспортного літака США.
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У шасі літака знайшли тіло людини
Жителі Афганістану після захоплення влади талібами масово намагаються залишити країну. Виїхати можна лише з аеропорту Кабула, решта об'єктів контролюють бойовики.
Аби втекти, люди вдають до відчайдушних кроків, які призводять до жертв. Зокрема, напередодні у шасі американського військово-транспортного літака C-17 знайшли тіло афганця.
Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін опублікував у мережі відео події. На ньому тіло людини з величезною швидкістю і силою б'є об корпус літака.
Чоловік загинув, прив'язавшись до літака: відео (увага: чутливий контент)
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До теми Історія "Талібану": коли та як виник радикальний рух
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