Шевченко привітав рішення ЦВК не реєструвати Вірастюка нардепом

Кандидат на проміжних виборах у Раду Олександр Шевченко відреагував на рішення ЦВК не реєструвати його конкурента Василя Вірастюка нардепом. Таке рішення представник партії "За майбутнє" назвав об'єктивним.
Джерело:фейсбук Олександра Шевченко
Реакція Шевченка
Кандидат у народні депутати на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації представника "Слуги народу".
Актуально ЦВК відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом
Шевченко нагадав, що 2 травня Верховний суд скасувала протокол ЦВК про результати виборів на окрузі №87 Івано-Франківської області. Він наголосив, що представники ЦВК наразі вживають заходи для пошуку оптимального шляху вирішення ситуації.
Сподіваюсь, що ЦВК надалі діятиме об'єктивно та виключно у рамках закону,
– заявив Шевченко.
Що відомо про скандальні вибори на Прикарпатті
- Голосування відбулося ще 28 березня. Сам підрахунок голосів супроводжувався численними скандалами. Так, у протоколах виявили помилки, у поліцію надходили повідомлення про замінування Будинку культури, де засідала комісія, тощо. Крім того, спостерігачі заявляли, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко зривав підрахунок голосів.
- Згодом ЦВК визнала Вірастюка офіційним переможцем. Він набрав 31,25% голосів виборців, а Шевченко – 29,69%. Другий обурився цим та подав позови до суду.
- 2 травня Верховний суд скасував результати виборів. У "Слузі народу" погодилися, що таки треба перевірити всі заяви про порушення законодавства