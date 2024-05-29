Рішення прораховане: чому Байдену може бути невигідно їхати на Саміт миру
Поки невідомо, чи президент США Джо Байден відвідає Саміт миру у Швейцарії. Він може туди не поїхати з однієї причини.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що не було сумнівів, що на Глобальний саміт миру не приїде глава Китаю Сі Цзіньпін. А от дещо неприємно, що, ймовірно, Джо Байдена не буде на цьому заході.
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Чому Байден може не поїхати
Як наголосив Шейтельман, є припущення, чому Байден може не поїхати на Саміт миру. У нього буквально через 5 місяців починають вибори президента.
В нього вибори через 5 місяців. І поїхати на Саміт миру за 5 місяців до виборів ти можеш лише тоді, коли привезеш перемогу. Його питатимуть: "Ви їздили на Саміт миру. А де мир?". Байден не вірить, що в найближчі 5 місяців наша війна закінчиться. Якби вірив, то поїхав би,
– сказав Шейтельман.
Це неприємно, але зараз Байден, найімовірніше, зосереджений на власній виборчій кампанії. Йому важливо зробити усе можливе, аби перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.
Глобальний саміт миру: коротко
- Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії упродовж 15 – 16 червня. Станом на 28 травня було відомо, що участь у цьому заході підтвердило вже 90 країн. Україна працюватиме, аби ще більше держав долучилося до цього процесу.
- За даними ЗМІ, після зустрічі G7 у Європі Байден має вилетіти до Лос-Анджелеса на збір коштів для передвиборчої кампанії 15 червня. На заході йому складуть компанію Джордж Клуні, Джулія Робертс, Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел. Видання зазначило, що це свідчить, що Байден все більше переходить в режим передвиборчої кампанії.
- За словами Зеленського, Путін особисто аплодуватиме, якщо Байден не буде на Саміті миру. Присутність Байдена потрібна на цьому заході. Також Україна очікує на відповідь щодо присутності від Китаю, Бразилії та ще кількох африканських країн.