Рішення прораховане: чому Байдену може бути невигідно їхати на Саміт миру

Поки невідомо, чи президент США Джо Байден відвідає Саміт миру у Швейцарії. Він може туди не поїхати з однієї причини.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що не було сумнівів, що на Глобальний саміт миру не приїде глава Китаю Сі Цзіньпін. А от дещо неприємно, що, ймовірно, Джо Байдена не буде на цьому заході.

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Чому Байден може не поїхати

Як наголосив Шейтельман, є припущення, чому Байден може не поїхати на Саміт миру. У нього буквально через 5 місяців починають вибори президента.

В нього вибори через 5 місяців. І поїхати на Саміт миру за 5 місяців до виборів ти можеш лише тоді, коли привезеш перемогу. Його питатимуть: "Ви їздили на Саміт миру. А де мир?". Байден не вірить, що в найближчі 5 місяців наша війна закінчиться. Якби вірив, то поїхав би,

– сказав Шейтельман.

Це неприємно, але зараз Байден, найімовірніше, зосереджений на власній виборчій кампанії. Йому важливо зробити усе можливе, аби перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

Глобальний саміт миру: коротко