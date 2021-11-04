Ще мінус два: Арахамія анонсував нові відставки в Кабміні

4 листопада 2021 , 17:34
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Джерело:

Укрінформ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що незабаром можуть замінити ще двох міністрів в уряді Дениса Шмигаля. Проте, кому саме покажуть на вихід, нардеп не уточнив.

Про це Арахамія повідомив в кулуарах парламенту.

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Кому саме загрожує відставка – наразі невідомо

Дві (відставки – 24 канал) є,
– уточнив Арахамія.

Проте політик відмовився конкретизувати, яким саме міністрам загрожує відставка.

Парламент призначив 4 нових міністрів

Зазначимо, що 4 листопада Верховна Рада призначила 4 нових міністрів уряду Дениса Шмигаля:

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Зверніть увагу! 3 листопада парламент підтримав відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського. На його місце наразі призначили лише виконувача обов'язків. Ним став колишній заступник Абрамовського Руслан Стрілець.
Автор: Ірина Пундор