Ще мінус два: Арахамія анонсував нові відставки в Кабміні
4 листопада 2021 , 17:34Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що незабаром можуть замінити ще двох міністрів в уряді Дениса Шмигаля. Проте, кому саме покажуть на вихід, нардеп не уточнив.
Про це Арахамія повідомив в кулуарах парламенту.
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Кому саме загрожує відставка – наразі невідомо
Дві (відставки – 24 канал) є,
– уточнив Арахамія.
Проте політик відмовився конкретизувати, яким саме міністрам загрожує відставка.
Парламент призначив 4 нових міністрів
Зазначимо, що 4 листопада Верховна Рада призначила 4 нових міністрів уряду Дениса Шмигаля:
- Олексій Резніков очолив Міноборони,
- Юлія Свириденко стала першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки,
- Ірина Верещук – віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції окупованих територій,
- Павло Рябікін очолив Мінстратегпром.
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