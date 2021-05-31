Стерненка виправдали у цій справі. Тепер Щербич може понести покарання за брехню у суді.
До теми Апеляційний суд виправдав Сергія Стерненка у справі про "300 гривень"
Активіст Стерненко опублікував на своїй сторінці у фейсбуці відео з засідання у суді, на якому Шербіч кілька разів відмовляється відповідати на запитання. Він не зміг пояснити, чому надавав різні свідчення.
"Суд визнав що "потерпілий" Щербич змінював показання в судах 1 та 2 інстанцій щодо місця, часу та обставин "злочину", – написав у дописі Стерненко.
Адвокат Масі Найєм написав у коментарі до допису: "За це буде йому (Щербичу – 24 канал) кримінальна справа".
Стерненка виправдали: що відомо
- Відповідне рішення Апеляційний суд Одеси оголосив 31 травня. Однак виправдали активіста Сергія Стерненка лише у справі про нібито викрадення Сергія Щербича з метою заволодіння 300 гривнями.
- У цій справі напередодні Приморський суд Одеси визнав активіста винним та засудив до 7,3 років позбавлення волі. Це сталося 23 лютого 2021 року.
- Сам Стерненко запевняв, що Щербич – "тітушка та проросійський колаборант".
- Стерненка засудили до 1 року умовно, адже визнали винним за 2 статтями.