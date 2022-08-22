Схоже, готуються неприємності, – військовий експерт пояснив, чого очікувати на День незалежності

росія зосередила біля кордонів України авіаційні сили та ракетні комплекси, що може загрожувати масованими ударами впродовж 23 – 25 серпня. У кремлі тяжіють до символізму таких дат, як до Дня незалежності України.

Розуміючи логіку кремля, Україна готується до можливого загострення під час святкових днів. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Експерт вважає, що зважаючи на символізм майбутніх свят – потрібно чекати від росії "чогось особливого". Тому Україні потрібно до цього готуватися.

Схоже, що дійсно готуються неприємності на свята Незалежності й до цього треба бути готовим. Ми справді готуємося на 23 – 25 серпня, оскільки знаємо тяглість російської федерації до такого собі символізму, що є День незалежності й пів року з початку широкомасштабної агресії,

– зазначив оглядач.

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На його думку, закриття повітряного простору у трьох областях росії поблизу кордонів з Україною свідчить про готовність росії застосовувати авіаційні сили.

"Є два припущення, чому це робиться. Перше – це побоювання "бавовни" в цих регіонах. Друге – це підготовка до ракетних обстрілів та можливих авіаційних ударів по території України", – пояснив аналітик.

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З його слів, за попередньою інформацією, росія розосередила авіацію по периметру кордону України: близько 430 бойових літаків та понад 300 бойових гелікоптерів.

"Це також може бути спрямоване на завдання можливих ракетних ударів по території України. Також є носії "Калібрів" у Чорному морі й ті ракетні системи, які зосереджуються в Білорусі", – додав експерт.

Загроза ударів на 24 серпня: що відомо

Зовсім скоро Україна відзначатиме головне державне свято – День Незалежності. Президент Володимир Зеленський вже повідомляв, що є запланована програма заходів. Однак її зараз не розголошують задля безпеки.

Коментуючи питання ймовірних провокацій, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупанти регулярно вдаються до подібних дій, проте Україна діє на випередження.

Звісно, є певні побоювання, що окупанти можуть влаштувати масштабну провокацію на День Незалежності. На думку військового експерта Олега Жданова, окупанти можуть спробувати завдати ракетні удари по Україні в цей день. Однак варто пам'ятати, що до цього й готуються українські сили ППО.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що на День незалежності українцям потрібно взяти себе в руки й перестати вірити у занадто апокаліптичні чи радісні прогнози на це свято або на будь-які інші дні. Водночас у МВС розповіли, що на свято росія не готує наступу на Київ.

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