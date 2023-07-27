Кримський міст там зайвий, – в ГУР розповіли про плани на нього

Після окупації українського півострова Крим у 2014 році Росія незаконно збудувала міст через Керчинську протоку. Впродовж війни ця споруда відіграє важливе логістичне значення для російських загарбників.

Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Від початку повномасштабного вторгнення на міст вже двічі завітала "бавовна". У СБУ підтвердили, що руйнування Кримського мосту 8 жовтня 2022 року – одна з реалізацій української спецслужби.

Читайте також Вкрай нестабільна конструкція, – у ГУР застерегли від користування Кримським мостом

Це військовий об'єкт

У ГУР МО зауважили, що президент Володимир Зеленський вичерпно прокоментував те, чому незаконно побудований міст у Криму треба нейтралізувати. Крім того, слова глави держави повністю підтримує очільник розвідки Кирило Буданов.

Він (Кримський міст – 24 Канал) там зайвий,

– сказав Юсов.

Кримський міст росіяни використовують як військовий об'єкт для переміщення й логістики ворожих сил та засобів, а також для посилення окупаційного корпусу.

"А це означає для продовження вбивства українських мирних мешканців, руйнування української інфраструктури й вбивства українських захисників. Все, що використовується для подібних цілей має бути нейтралізовано й так обов'язково буде", – зазначив представник ГУР.

У ГУР передбачили майбутнє Кримському мосту: дивіться відео

Що відомо про крайню "бавовну" на Кримському мосту