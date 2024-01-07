Чому Путін має програти: ексглава ЦРУ пояснив, на кого Росія нападе після України
Джерело:CNN
Девід Петреус розповів про жахливі наслідки для світу у випадку, якщо Владімір Путін не програє у війни проти України. Ексглава ЦРУ пояснив важливість підтримки нашої держави.
Колишній глава Центрального розвідуправління США Девід Петреус виступив на американському телебаченні. Він наголосив, що підтримка України з боку Конгресу є принципово важливою.
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Чому важливо підтримувати Україну
Петреус дав зрозуміти, що Владімір Путін спрямує свої окупаційні війська до інших європейських держав, якщо вважатиме повномасштабне вторгнення Росії в Україну успішним.
Якщо Путін вважатиме, що досяг істотних для нього результатів в Україні, він не зупиниться. Наступною в його прицілі буде Молдова, або, можливо, одна з країн Балтії,
– попередив він.
За його словами, у Конгресі США є сильний двопартійний консенсус щодо виділення допомоги Україні. Наразі залишається під питанням, коли саме Вашингтон виділить цю допомогу.
Колишній глава ЦРУ зазначив, що на допомогу для України потрібно виділити багато мільярдів доларів. Однак такі витрати абсолютно необхідні. Адже вони не дозволять Путіну перемогти в Україні та перенести війну далі до Європи.
Україна потребує західної підтримки
- Прем'єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер нещодавно закликав Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus. Він вважає цю зброю "єдиним шансом" для нашої держави. За його словами, у разі перемоги Росії справжні проблеми з безпекою чекатимуть на Євросоюз.
- Як повідомлялося раніше, колишній командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав закликав західних партнерів передати нашій країні більше систем ППО. Також він закликав передати Україні більше датчиків, радарів та систем управління.
- Нагадаємо, колишній командувач Сухопутних сил США Бен Годжес заявив, що Україна потребує більше американських, німецьких та британських засобів, таких як ATACAMS або Taurus. Ця зброя дозволить відтіснити російських окупантів.