Оновлення даних в ТЦК: адвокат пояснив, що очікує тих, хто цього не зробить

Вже незабаром набере сили новий закон про мобілізацію. Згідно із ним, усіх чоловіки віком від 18 до 60 років матимуть 60 днів на оновлення своїх даних в ТЦК.

Якщо проігнорувати оновлення облікових даних, то за це передбачена адміністративна відповідальність. Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.

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Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК та СП

Закон про мобілізацію, що набуде чинності 18 травня, накладає нові обов'язки на військовозобов'язаних. Згідно з цим законом, кожен чоловік від 18 до 60 років, має 60 днів на оновлення своїх персональних даних у ТЦК та СП.

За неуточнення облікових даних у встановлений термін закон передбачає адміністративну відповідальність згідно з частиною 2 статті 210 Кодексу про адмінправопорушення.

Сімутін роз’яснив, що оновлення даних обов'язкове лише у випадку, якщо змінилися власні персональні дані.

Якщо громадянин оновив свої дані, які там є (в Єдиному державному реєстрі призовників – 24 Канал), і нічого просто не змінилося, це можуть бути дані хоча б, наприклад, і за 2022 рік, проте вони досі актуальні, то оновлення вони не потребують,

– зазначив адвокат.

Який штраф очікує за неуточнення даних в ТЦК

Сімутін зазначив, що законопроєкт № 10379, який був схвалений Верховною Радою 9 травня, передбачає зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення. Ці зміни посилюють відповідальність за порушення мобілізації та військові правопорушення.

Зокрема, відповідно до змін, порушення правил військового обліку під час воєнного стану може призвести до штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Ці штрафи застосовуються у випадках, коли особа не стоїть на обліку або не оновила свої дані вчасно.

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