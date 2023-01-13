"Бавовни" в Росії стане більше: у фонді Притули розповіли, що придбали "на помсту"

У жовтні фонд Притули оголосив глобальний збір "на помсту". І ось фонд показав, що придбав "на помсту", від чого в Росії стане більше "бавовни".

Про це 24 Каналу розповів керівник військового напрямку Фонду Сергія Притули Роман Сініцин. Притула та Стерненко відзвітували про придбання для фронту на 352 мільйони "на помсту".

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Фонд не розраховував на таку суму

Сініцин зазначив, що першочергово планували зібрати 100 мільйонів гривень на одну номенклатуру. Однак українці надіслали у 3,5 рази більше. На 100 мільйонів придбали дрони RAM, які вже ефективно працюють на фронті.

Пропозицій купити ударні дрони на велику відстань не так багато. Ми протестували десятки різних варіантів і законтрактували ті, які просили нас військові. Закупівля зброї й товарів подвійного призначення – тривалий процес і це не робиться швидко,

– зауважив керівник військового напрямку Фонду Сергія Притули.

Він додав, що частина цих дронів уже успішно працює на фронті. Загалом, можна сказати те, що "бавовни" в Росії буде більше.

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Дрони великої й середньої дальності

За словами керівника військового напрямку Фонду Сергія Притули, дрони можуть летіти на 800 кілометрів і мають 30 кілограмів корисного навантаження вибухівки. Тобто, горітиме добре. Є також дрони на меншу дальність – 200 кілометрів і 8 кілограмів корисного навантаження.

"Якісь детальніші технічні характеристики я не можу розкривати на прохання військових. Ми працювали в чіткій взаємодії з тими, хто буде безпосередньо користуватись, зі Збройними Силами України", – наголосив Сініцин.

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