Що має робити Україна, аби захиститися від майбутньої агресії Росії: опитування

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Протягом останніх тижнів Росія активно стягує свої війська та техніку до кордону з Україною та на окупований Крим. Володимир Зеленський запевняє, що українська армія за потреби готова давати відсіч, а міжнародні партнери обіцяють свою підтримку. Що, на вашу думку, має зробити вдала для протидії російській агресії.

Джерело:

24 канал

Візьміть участь в опитуванні та дайте відповідь на запитання: які кроки має зробити українська влада, аби захиститися від майбутніх агресій Росії.

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Як українській владі захиститися від агресії Росії у майбутньому

Удосконалювати можливості армії, вимагати санкції проти Кремля чи намагатися вступити в НАТО – що слід робити Україні.

 

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Ситуація на кордонах біля України / Інфографіка 24 каналу