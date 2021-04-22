Що має робити Україна, аби захиститися від майбутньої агресії Росії: опитування

Протягом останніх тижнів Росія активно стягує свої війська та техніку до кордону з Україною та на окупований Крим. Володимир Зеленський запевняє, що українська армія за потреби готова давати відсіч, а міжнародні партнери обіцяють свою підтримку. Що, на вашу думку, має зробити вдала для протидії російській агресії.
Джерело:24 канал
Візьміть участь в опитуванні та дайте відповідь на запитання: які кроки має зробити українська влада, аби захиститися від майбутніх агресій Росії.
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Як українській владі захиститися від агресії Росії у майбутньому
Удосконалювати можливості армії, вимагати санкції проти Кремля чи намагатися вступити в НАТО – що слід робити Україні.
Російські війська на кордоні та у Криму: основне
- Упродовж кількох тижнів Росія активно стягує свої війська до кордонів з Україною та на тимчасово окуповані території.
- У Пентагоні зазначили, що концентрація військ на українському кордоні більша, ніж була у 2014 році.
- Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель заявив, що на кордоні України та в Криму перебуває понад 150 тисяч російських військових.
- Крім того, Кремль почав активніше працювати й на інформаційному фронті, масово поширюючи фейки про те, що загострення нібито охоче Україна.
- Володимир Зеленський зазначив, що Україна прагне до мирного вирішення конфлікту, але готова боронити свою землю від агресора.
- Міжнародні партнери обіцяють Україні підтримку. Зокрема, Джо Байден запевнив, що США не покинуть Київ наодинці у випадку загострення ситуації.