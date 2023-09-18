Україні треба 2 речі, щоб переламати війну та пришвидшити перемогу, – військовий експерт
Наш ворог – Росія має в п'ять разів більше живого ресурсу. Проте навіть на війні ключову роль відіграє не кількість, а якість. У війнах неодноразово перемагали країни, які мали значно менше солдатів, техніки й зброї, ніж противник.
Попри суттєву перевагу противника у кількості Україна зможе перемогти у війні. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, пояснивши, що треба нашій країні для перемоги над ворогом.
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"Україні треба 2 речі, щоб переламати війну та пришвидшити перемогу. Високо майстерна мотивація – мотивацію маємо, майстерність наша росте. І якомога більше якісної зброї. В історії є такі випадки, нічого нового. Якщо хочеш знати, як буде, вивчай, як було", – сказав військовий експерт.
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За яких умови Україна переможе Росію
Під час Шестиденної війни в Ізраїлі у 1967 році, півтора десятка країн арабської коаліції переважали ізраїльтян в усьому. Ізраїльтян було сто тисяч, а противника – півмільйона. Ізраїль тоді мав близько 300 літаків та 500 танків, а країни арабської коаліції – понад 900 літаків та 2800 танків.
Однак тоді ізраїльтянам вдалося зробити, здавалося, неймовірне – вщент розгромити ворога. Зробити це Ізраїль зміг завдяки високоякісній організації та дуже якісній зброї.
Наполеон у битві під Аустерліцом в 1834 році також розгромив колосальні війська союзників. Олександр І тікав і не міг збагнути, як таке могло статися. Є два полководці, які не програли жодної битви – Олександр Македонський і наш українець Іван Сірко. Два абсолютні чемпіони у світовій історії.
Це (перемогти Росію – 24 Канал) можливо. Я не належу до тих аналітиків, котрі вважають, що союзники нічого не дали. З точністю до навпаки. Дали стільки, скільки нам би й не снилося. Але зараз гостро стоїть питання, щоб переламати хід війни,
– зазначив Черник.
Сподіваємось, що переламати хід війни Україна зможе авіацію, зокрема F-16. До того ж важливо, яка зброя піде до винищувачів. Нашим військовим вкрай необхідні далекобійні ракети з важкою бойовою частиною.
"Балістичні, а саме ATACMS. Storm Shadow, SCALP, Taurus це дуже добре, але вони не переламають хід війни. Переламає балістика й авіація", – зауважив військовий експерт.
Успіхи Сил оборони на фронті: останні новини
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що в результаті успішних дій українських бійців була пробита лінія оборони ворога під Бахмутом. Розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога, а саме 72-а, 83-я та 31-а бригада Росії.
- 15 вересня в ході штурмових дій Сили оборони звільнили Андріївку на Донеччині. Згодом 17 вересня була деокупована Кліщіївка.
- Збройні сили України також мають успіх на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Однак ворог тримає оборону та продовжує обстріли.