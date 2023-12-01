Мають бути зміни у сфері мобілізації, – заява Зеленського

Необхідність проведення змін у сфері мобілізації назріла давно. Утім, має бути комплексний підхід, який вирішить багато проблем одразу.

У традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський пояснив своє бачення стосовно мобілізації. Президент зауважив, що чекає на комплексні рішення, які мають представити на Ставці.

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Що у планах влади

Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 2024 рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам. Зокрема, це стосується й питань мобілізації,

– повідомив лідер держави.

За словами Зеленського, під час Ставки доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) щодо ймовірних дій росіян і міжнародної ситуації наступного року.

Які зміни мають відбутися у сфері мобілізації

Як висловився президент, зміни у сфері мобілізації – "це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований".

Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, – для демобілізації, – і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови,

– пояснив він.

Ці рішення слід ухвалювати комплексно. Їх мають опрацювати військове керівництво та Міністерство оборони, а відтак представити Ставці для затвердження.

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