Напоготові до терору ворога: що робити передусім, якщо вимкнулось світло

Під час підготовки до блекауту має бути певний алгоритм дій, якщо вимкнули світло. Це зменшить паніку та вгамує нерви.

24 Канал нагадує минулорічні поради Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, які знадобляться під час блекауту. Читайте на нашому сайті, які каші приготувати, якщо вдома є окріп, що робити, якщо вимкнули світло, і як вдягатися на вулицю під час блекауту.

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Що треба зробити, якщо вимкнули світло

Вимкнули світло: який алгоритм дій:

найперше – вимкніть із розеток електроприлади: так вони не пошкодяться, якщо будуть перепади напруги;

не можна використовувати газові плити, щоб зігрітися. Це чаїть небезпеку отруїтись чадним газом;

якщо у вашому домі є ліфт, переконайтеся, що там ніхто не застряг;

подзвоніть у квартири сусідів похилого віку – можливо, їм потрібна допомога;

читайте офіційні повідомлення від влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, вам стане у пригоді радіо на батарейках;

використовуйте генератор поза межами приміщення та подалі від вікон.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

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Що приготувати без світла

У вашій оселі завжди мають бути консерви і суха сублімована їжа – це супи, каші, пюре, які можна залити навіть холодною водою. Купити їх зараз досить легко: в магазинах великий вибір сублімованих продуктів і консерв різних виробників і різної цінової категорії.

Доки немає відключень світла, можете придбати декілька таких пакунків на пробу – коли вимкнуть світло, ви будете точно знати, яка їжа смакує вашій родині. Їсти те, що подобається, корисно для психіки.

Маючи окріп, можна приготувати такі каші:

ячна каша – залити кип'яченою водою і залишити на дві-три години;

пшоняна каша – залити окропом і зачекати годину, щоб настоялася;

пшенична каша – залити окропом і закутати посудину у ковдру або великий рушник, щоб зберегти тепло. Почекати 30-50 хвилин для настоювання.

Як бути помітним на дорозі

Якщо вуличне освітлення вимкнули, потрібно бути помітним на дорозі. Так можна врятувати життя, адже водій швидше помітить вас і загальмує.

Як вдягатися на вулицю, якщо немає світла:

вдягайте світлі речі, хоча би куртку чи штани;

носіть світлоповертальні елементи (це може бути стрічка, браслет або й жилет), найкраще, якщо вони будуть жовті;

якщо у вас є діти, обов'язково надягніть на них світлоповертальні елементи - вони мають бути на рівні голови, корпусу і рук;

для собак і котів купіть нашийники, які світяться, або одяг зі світлоповертальними елементами.

Будьте на зв'язку за будь-яких умов

Раніше повідомлялося, що мобільний зв'язок під час блекауту буде обмежено. Що робити в такому випадку та як зв'язатися з рідними – читайте на 24 Каналі.