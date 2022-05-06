Що ще гіршого може статися, – Кулеба про чутки щодо масованої атаки Росії на 9 травня

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував чутки щодо масованих атак Росії, які країна-агресорка, буцімто готує до 9 травня. Міністр наголосив, що з 23 лютого Україна готова до будь-яких сценаріїв.

Як інформує 24 канал, про це він заявив під час спільної пресконференції міністрів МЗС. Міністр додав, що не варто перебільшувати значення 9 травня.

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Не варто перебільшувати значення 9 травня

Кулеба закликав не панікувати, адже в умовах воєнного стану 9 травня – такий самий день, як і інші.

Що ще гіршого може статися? Більше ракет полетить в Україну? Вони це можуть зробити і не на 9 травня. Більше російських військ кинуть? Так це теж може статися кожного дня,

– відповів Кулеба.

Він підкреслив, що з 23 лютого Україна готова до різних сценаріїв.

Я б не хотів перебільшувати значення 9 травня. Кожного дня щось може змінитися,

– сказав міністр.

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Путін може виступити із грандіозною заявою

На думку Кулеби єдине, що може змінитися – це риторика Кремля. Цей день вигідний державі-агресорці саме з точки зору пропаганди. Ймовірно, президент Росії готується у цей день вступити із грандіозною заявою.

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