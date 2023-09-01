Кожному російському аеропорту – по "ковру": який новий етап війни нас чекає

На Росії сезон цвітіння "бавовни". Мало не щоночі на території країни-терористки вибухи й пожежі, які, ймовірно, пов'язані з атаками безпілотників. Всі спроби росіян протидіяти й збивати дрони марні.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу про серйозні проблеми росіян з протиповітряною безпекою. Він додав, що зараз весь світ бачить безпорадність Росії та робить відповідні висновки.

Зверніть увагу Війна переходить на територію Кремля: в ОП заявили, що ударів дронами по Росії стане більше

Новий етап війни

Проблеми ворога з протиповітряною обороною лише посилюватимуться. Тому що російська ППО постійно зазнає втрат на війні, а їх треба якось компенсувати – відправляти в Україну засоби протиповітряної оборони. Внаслідок цього вороже ППО нівелюватиметься ще більше.

Він (новий етап війни – 24 Канал) проявляється в акції від ГУР МО України кожному російському аеропорту – по "ковру",

– зазначив Коваленко.

Зараз у російсько-українській війні новий етап – регулярні атаки дронів по Росії. Для країни-терористки настають цікаві часи. Кожного дня протиповітряна оборона росіян стає все менш ефективною.

Як ви думаєте, у якому стані буде російська ППО, зважаючи на те, з якою швидкістю вона знищується в Україні? Як їм треба компенсувати цю ППО в Україні, перетягаючи свої зенітно-ракетні комплекси з Росії на тимчасово окуповані території? Через пів року у них буде в рази менше захисту,

– мовив військово-політичний оглядач.

Коваленко припустив, що новий 2024 рік росіяни зустрічатимуть так само, як його зустрічали українці 2023 рік під звуки сирени й вибухи.

Чому в Росії виникає гострий дефіцит зенітно-ракетних комплексів: дивіться відео

Неспокійні ночі на Росії