Бахмут ми можемо тримати ще довго, – військовий про нездійсненні мрії ворога
В Бахмуті кожного дня тривають жорстокі вуличні бої. Ворог захопив майже весь приватний сектор, але воювати серед багатоповерхівок для нього є великою проблемою.
Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко. Він пояснив, що ворог не може заїхати танками в райони з багатоповерхівками. Там з кожного вікна українські захисники можуть обстріляти з РПГ російську техніку.
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Ресурси окупантів обмежені
У Бахмуті окупанти не мають ресурсів зруйнувати вщент багатоповерхові будинки, як вони це зробили в Мар'їнці чи Маріуполі.
Зараз вони мають обмежені можливості по використанню великої артилерії – гаубиць великого калібру, гармат. Тому вони не мають можливості перетворити на попіл ці будинки в центрі міста,
– зауважив боєць батальйону "Свобода".
Росіяни побоюються заходити в промзони міста танковою частиною, яка перебуває в Бахмуті, і це заважає їм успішно просуватися.
Що мріють захопити окупанти в Бахмуті: дивіться відео
Як зауважив Лисенко, окупанти мріють сфоткатись біля літака в центрі міста, там де є напис "Бахмут – це Україна" і показати, що вони взяли місто.
"Бахмут ми можемо тримати ще дуже довго, але всі очікують, коли ми нарешті підемо в атаку і звільнимо далі міста. Зокрема, Лисичанськ, що став нам рідним. А потім Донецьк, Луганськ і все, населенні пункти, що належать українцям", – наголосив Ярослав Лисенко.
Ворог зазнає важких втрат в Бахмуті
- Видання WSJ повідомляє, що росіяни в Бахмуті відчувають потужний тиск. Кількість їхніх артилерійських снарядів зменшується з кожним днем, а через суттєві втрати живої сили, російська армія потребує підкріплення.
- Журналісти зазначають, що Росія втратила велику кількість людей із 300 тисяч, що були призвані до лав російської армії у вересні.
- Ян Стаббс, старший військовий радник делегації Сполученого Королівства в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, відзначив, що приблизно 30 тисяч російських бійців було вбито або поранено з початку військової кампанії в Бахмут.
- Станом на 4 квітня загальні втрати окупантів у війні з Україною становлять 175 690 осіб.