Втечуть або опиняться в "котлі", – військовий ЗСУ про долю окупантів у Бахмуті

Біля Бахмута тривають активні бойові дії. Українські захисники неухильно просуваються з півночі та півдня, затискаючи ворога.

Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, за інтенсивністю бойових дій Бахмутський напрямок поступився Куп'янському.

До вашої уваги На Куп'янському напрямку ініціатива вже на стороні ЗСУ, є просування біля Бахмута, – Маляр

"Або росіяни зроблять "жест доброї волі" й втечуть звідси, або опиняться в "котлі". Ми Бахмут звільнимо", – констатував Сазонов.

ЗСУ витискають росіян з Бахмута: дивіться відео

ЗСУ не штурмують місто "в лоб", а поступово витискають ворога північніше та південніше. Згодом йому доведеться робити складний вибір.

Як відомо, раніше захисники зайняли висоти з трьох боків від Бахмута – біля Кліщіївки, Часового Яру та Берхівки. Тепер основна траса постачання росіян під контролем української артилерії.

Росіяни не брали Бахмут повністю

Українські військові тримали кілька вулиць міста до упору – туди ні вагнерівці, ні російські десантники так і не зайшли.

Тому заяви ворога про повне захоплення міста є брехнею. Як і більшість усього, що лунає з того боку.

Що відбувається біля Бахмута: останні новини

На Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста-фортеці. Російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

Оскільки Бахмут практично знищений дотла і там не лишилось цивільного населення, Сили оборони можуть накривати його касетними боєприпасами. Це пришвидшить звільнення міста.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що відвоювати Бахмут для України – справа честі. Героїчна оборона міста вже увійшла в історію.