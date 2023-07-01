Усе відбудеться в потрібний момент, – добровольці заінтригували новим походом у Росію

Легіон "Свобода Росії" планує продовжити рейд на Бєлгородщині та, можливо, далі. Але для цього потрібно підготуватися.

Про це 24 Каналу сказав представник політичного крила легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. За його словами, заколот Євгенія Пригожина продемонстрував, що визвольний похід на Москву цілком можливий.

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"Оскільки було незрозуміло, наскільки Пригожин усе серйозно влаштував, то передчасних кроків військове керівництво Легіону не зробило. Але це не означає, що наш похід відтерміновується чи скасовується", – наголосив Барановський.

Коли продовжиться "звільнення" Росії

Наразі на Бєлгородщині працюють розвідувальні групи. Триває серйозна підготовча робота, щоб рейд не закінчився так, як "переворот" Пригожина. Усе відбудеться в потрібний момент, коли Росія вже не матиме сил реагувати на всі виклики.

"Важливо розтягнути російські сили, щоб у них горіли одночасно Бєлгород, Донецький напрямок, Крим. Коли цих багать буде дуже багато, перезавантаження системи – у цей момент усе й має відбутись", – зазначив Барановський.

Рейд російських добровольців: коротко

Перша фаза операції РДК та легіону "Свобода Росії" тривала 22 – 24 травня. Добровольці заявили, що змогли зайти на 42 кілометри вглиб Росії та затрофеїти зброю і техніку.

1 червня стало відомо про другу фазу операції на території Бєлгородщини. Бійці проводили рейд поблизу села Нова Таволжанка, що в Шебекінському районі.

РДК також планував доєднатись до Євгенія Пригожина під час його заколоту 24 червня. Але путч завершився зашвидко.

Події на Бєлгородщині – це виключно операція російських добровольців. Україна координувала дії з ними лише до держкордону.