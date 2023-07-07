Побачив свою загибель, – Яковенко сказав, як змінився Путін після "перевороту" Пригожина
Після заколоту вагнерівців російський диктатор Владімір Путін почувається неспокійно. Він багато виступає і зустрічається, бо йому самотньо.
Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Зокрема, він згадав візит Путіна в Дагестан.
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"Путін постійно говорить, з кимось зустрічається, з кимось цілується, дякує всім підряд. Таке відчуття, що він боїться самотності, бо побачив свою загибель", – сказав Яковенко.
Як змінився Путін після заколоту Пригожина: дивіться відеоЗверніть увагу! Під час поїздки в Дагестан наприкінці червня Владімір Путін поводився вкрай дивно. Диктатор пішов у натовп і почав з усіма обійматись, хоча зазвичай навіть світових лідерів садив на протилежний бік величезного стола. Така поведінка могла свідчити про двійника.
Путін втратив контроль
Під час заколоту Пригожина російський диктатор стикнувся з тим, що спирається на порожнечу. Можливо, він усвідомив, що не має реальної влади в країні.
"У цій ситуації в нього стався словесний пронос. Щойно Путін зрозумів, що його не скидатимуть або принаймні не тепер, він відкрив рот і відтоді не закриває", – зазначив Яковенко.
Влада Путіна слабне: останні новини
- У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.
- До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.
- Через складну ситуацію на фронті диктатор уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.
- До слова, оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти підтверджують, що Путін часто відправляє замість себе двійників. Зокрема, один з них приїздив на територію тимчасово окупованого Півдня України.