Путін втрачає впевненість, – Галлямов розповів про дивну поведінку диктатора

Владімір Путін стривожений через ситуацію на фронті та всередині Росії. Зокрема, диктатор по вуха занурився в релігію – з надією, що це йому допоможе.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, одним з останніх потрясінь Путіна став черговий удар по Кримському мосту.

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"Путін втрачає впевненість у собі, він розгублений, стає все менш адекватним. Цілком очевидно, що в нього підвищився градус релігійності. Тепер він навіть на фронт приїздить з іконами", – зазначив Галлямов.

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Путін вирішив покластись на містичне

Навесні Владімір Путін або його двійник відвідав окуповані території Херсонщини й Луганщини. Під час цього "візиту" диктатор подарував військовим ікону.

Стало відомо, що за персональним наказом диктатора ікону "Трійця" Андрія Рубльова перемістили з Третьяковської галереї до московської церкви Христа Спасителя. Це загрожує стану пам'ятки, але Путіна це не обходить – з усього видно, що він почав хапатися за сакральні соломинки.

Путін розуміє, як злиденно він виглядає, і в нього відбуваються серйозні зміни в психіці,

– констатував Галлямов.

Мистецтвознавиця і членкиня Українського ПЕН Діана Клочко вважає, що передання артефактів у майно РПЦ може бути прикриттям дечого масштабнішого. Мовиться про фальшування старожитностей, які стосуються української історії та культури. Перемістивши "Трійцю", росіяни можуть відпрацювати відповідну технологію.

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