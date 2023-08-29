Зрадники панікують і замітають сліди: з Токмака готуються вивезти окупаційну владу

Українські військові неухильно просуваються на Півдні. У прифронтовому Токмаку на Запоріжжі окупаційна влада вже готується до "евакуації".

Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що подібну картину вже спостерігали на Херсонщині. Окупанти розуміють, що шансів у них мало або зовсім немає.

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За його словами, особливо непокояться колаборанти, яким можна інкримінувати державну зраду.

"Колаборанти панікують, тому "замітають сліди" – вивозять документацію, де є свідчення їхніх злочинних дій", – зазначив Гетьман.

Окупантам тривожно в Токмаку: дивіться відео 24 Каналу

До слова, російська пропаганда знову почала говорити про те, що метою так званої "СВО" було саме захоплення Донецької та Луганської областей, а всі інші території, мовляв, не потрібні.

Раніше в Токмак завезли нові підрозділи ворога

За даними Генштабу, тиждень тому до Токмака прибули свіжі буряти. Вони відбирають майно і житло в місцевих мешканців, якщо ті не мають відповідних документів. Коли люди висловлюють невдоволення, то окупанти фізично знущаються з них.

Однак навіть з новими силами ворог не вірить у те, що зможе утримати Токмак. Інакше б він не вивозив окупаційну владу. Можливо, ключ до звільнення Півдня вже незабаром опиниться в руках захисників.

Ситуація на Півдні: останні новини

Вранці 28 серпня Міноборони підтвердило, українські військові звільнили Роботине на Запоріжжі. Село може стати плацдармом на шляху до Токмака та Мелітополя.

Сили оборони не спиняються. Станом на 29 серпня вони просуваються на Мелітопольському напрямку та досягли успіху в напрямку Вербового.

Крім того, українські захисники висадились на лівобережжі Херсонщини. Вони підняли державний прапор над дачами на територію, яку вважають "сірою зоною".