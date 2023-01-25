Росіяни пробують штурмувати Вугледар, там йдуть бої, – Генштаб

Східний напрямок фронту залишається найгарячішим на всій лінії зіткнення. Зокрема, відомо, що запеклі бої точаться поблизу Вугледара на Донеччині. Російські окупанти намагаються штурмувати місто, однак їм не вдається його захопити.

Ситуація у Вугледарі вкрай важка. Окупанти регулярно обстрілюють місто, наражаючи на небезпеку життя мирних людей. Речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону розповів про спроби загарбників взяти під контроль населений пункт.

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Ситуація контрольована

Очевидно, що описати детально, яка ситуація на фронті, зокрема на Сході, зараз неможливо. Проте можна констатувати, що поблизу Вугледара українським військовим дуже непросто, але вони тримають оборону.

У Вугледарі також зараз триває оборона. Російські окупанти намагаються штурмувати місто. Очевидно, що там зараз важкі бої,

– повідомив Ковальов.

Водночас він наголосив, що ситуація в Вугледарі контрольована та Збройні Сили стримують російський наступ.

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