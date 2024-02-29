Путін погрожує бити по Україні "Сарматами": що це за ракети
Російський президент 29 лютого традиційно звернувся до Федеральних зборів. У своїй промові Владімір Путін підтвердив використання ракети "Циркон" по Україні та пригрозив, що країна-агресор буде застосовувати "Сармати".
Диктатор запевнив, що нібито ці важкі балістичні ракети вже "підтвердили свої високі та унікальні характеристики" та "невдовзі про них почують". Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп сказав 24 Каналу, яку загрозу для України становлять ракети "Сармат".
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Яка мета ядерного шантажу
"Сармат" – це ракета іншої категорії. Йдеться про стратегічне озброєння, основним видом якого вважається міжконтинентальна ракетно-ядерна зброя.
Я не дуже уявляю, як його (стратегічне озброєння – 24 Канал) можна використовувати в тактичних потребах, зокрема ударах по українських об'єктах,
– мовив Шарп.
Ракета "Сармат" є основним компонентом ядерного стримування, це частина ядерної тріади. Її використання можливе у рамках великої ядерної війни, з країнами які мають ядерну зброю.
Погрози Путіна, зокрема пов'язані з ядерним шантажем західних країн – це відомий інструмент, який використовує диктатор, щоб допомога Україні або була меншою, або затримувалася.
"Інструмент відносно дієвий. Побоювання західних країн щодо ескалації з Росією – це важливий чинник ухвалення рішень про допомогу Україні. Тому не дивно, що у своїй промові він повернувся до різноманітних погроз", – додав Шарп.
Сармат– російський стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою.
Цю ракету розробив Державний ракетний центр імені Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування.
Основні технічні характеристики:
- Довжина – 35 метрів;
- Діаметр – 3,5 метра;
- Маса – близько 200 тонн;
- Дальність польоту – 16 тисяч кілометрів;
- Кількість ядерних боєголовок – до 15 штук;
- Сила вибуху кожної боєголовки – до 750 кт TNT.
Путін знову погрожує ядерним ударом
- Під час звернення до Федеральних зборів Владімір Путін зробив низку цинічних заяв, зокрема щодо ядерного удару. За словами диктатора, стратегічні ядерні сили Росії нібито "перебувають у стані повної готовності".
- Очільник Кремля пообіцяв показати ракетний комплекс "Сармат" на бойовому чергуванні та пригрозив ударити цими ракетами по Україні. Путін також сказав, що нібито завершуються випробування крилатої ракети "Буревісник" та системи "Посейдон".
- У Євросоюзі назвали погрози диктатора щодо ядерного удару частиною політичної кампанії перед президентськими виборами. До того ж у Єврокомісії, коментуючи звернення Путіна, сказали, що російський диктатор відверто бреше народу.