ДСНС завершило рятувальні роботи: що відомо про удар "Іскандером" по Грозі

У четвер 5 жовтня близько 13:15 Росія вдарила по кафе-магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Там було багато цивільних, наразі відомо про більш ніж 50 загиблих.

Окупанти вчинили черговий воєнний злочин, цинічно обстрілявши цивільну інфраструктуру. Цього разу під удар потрапила Харківська область.

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Люди зібралися пом'янути військового

За інформацією ЗМІ, у кафе в селі Гроза на Харківщині саме проходив поминальний обід, тож в одному місці зібралося багато людей.

В ефірі радіо "Донбас.Реалії" прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що під час удару Росії по селу Гроза на Харківщині у кафе поминали військового. Утім, на поминках були самі цивільні – половина села.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП в Харківській області, також зазначив, що на момент удару в магазині-кафе не було жодного військового. Ракета влучила в приміщення, де поминали похованого мешканця села.

Свідок обстрілу Олександр, в якого загинули брат, невістка та мама під час атаки, розповів, що поминали місцевого військового. Чоловік загинув ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, а 5 жовтня його перепоховали в рідному селі – раніше не могли цього зробити через окупацію.

Дмитро Чубенко це підтвердив і розповів "Суспільному", що під час ракетного удару по Грозі загинули дружина, син та невістка цього військового.

До цього його було поховано у Дніпрі, а родичі бажали здійснити перепоховання у селі, звідки він родом. Поховання організовувала сім'я загиблого, а саме син та дружина. Син перепохованого також був військовим. Він разом зі своєю дружиною та матір'ю були в кафе і загинули від влучання ракети,

– сказав Чубенко.

Також, за словами Чубенка, найбільше тіл було знайдено в місці, де стояв стіл, де поминали людину. Пошуки проводити було складно: все було завалено плитами та будівельним сміттям. Було мало місця для роботи техніки через велику кількість загиблих.

Скільки людей загинуло

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов припускав, що під завалами можуть бути ще люди, серед них – дворічна дитина. Але в ДСНС заявили, що станом на 19:50 у селі Гроза Куп'янського району аварійно-рятувальні роботи завершено. Внаслідок обстрілу загинула 51 особа (зокрема 6-річний хлопчик), постраждало 6. Поранені в лікарні в дуже важкому стані, медики їх оперують.

Олег Синєгубов повідомив, що станом на 15:50 з-під завалів дістали тіла 48 загиблих, серед них був 6-річний хлопчик. Поранено щонайменше 6 людей, зокрема 1 дівчинку. Рятувальники продовжують працювати на місці, а медики – допомагати людям. Тим часом стає відомо про нових загиблих: о 16:06 повідомили, що від російського обстрілу загинуло 49 людей, вже о 17:10 кількість жертв зросла до 50, а о 17:39 загинув ще один поранений під час надання медичної допомоги.

Станом на 17:39 5 жовтня кількість загиблих зросла до 51 людини, заявив глава МВС Ігор Клименко. За попередніми даними, по закладу вдарили "Іскандером".

Ідентифікували понад 30 загиблих

У поліції Харківської області надвечір з'явилася інформація про ідентифікованих загиблих, щоправда, суперечлива. Так, там знову вказали вік хлопчика як вісім років, а точні дані навести поки не змогли.

Пошукові роботи завершені. Від удару "Іскандером" загинула 51 особа, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, 6 постраждалих знаходяться в лікарні,

– написали там.

Щодо віку хлопчика є різна інформація: одні джерела повідомляють, що йому було 8 років, інші – що 6. Також у дописі спершу мовилося про ідентифікацію 37 осіб із 55, згодом повідомлення виправили: воно містило дані про 51 ідентифікованого із 51, тобто всі тіла були упізнані. Відтак допис відредагували до 35 упізнаних. Станом на 23:06 5 жовтня у ньому йдеться про 37 ідентифікованих.

24 Канал стежитиме за оновленням інформації і оперативно повідомлятиме своїх читачів про нові деталі.

Удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення Росії, заявила речниця очільника Харківської ОВА Олена Шаповал.

Що буде далі

Будівля кафе повністю зруйнована, пошкоджено і сусідні будинки. На місці створено штаб, який буде оперативно усувати наслідки обстрілу.

Щоб ідентифікувати загиблих, проведуть ДНК-експертизи.

Через трагедію в селі Гроза на Харківщині три дні буде жалоба – із 6 по 8 жовтня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко говорить: СБУ відпрацьовує версію, що міг бути навідник. Кафе і магазин у селі дуже маленькі, а удар був дуже точним – імовірно, його хтось коригував.

Що каже влада

Президент України назвав обстріл показово жорстоким російським злочином і абсолютно свідомим терактом. Він закликав зупинити державу-агресора, посиливши проти неї санкції.

Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!

– висловився Зеленський.

"Терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", – підсумував президент.

Андрій Єрмак написав: "Росіяни – це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей".

Неможливо описати словами цей жах. Мої глибокі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Маємо зупинити російський терор,

– зазначив Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що Росію можуть зупинити тільки злагоджені дії партнерів.

На трагедію відреагували генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс, представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, вони висловили свої співчуття.

Уже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Харківська обласна прокуратура пообіцяла, що російське зло буде покарано.

Наслідки обстрілу села Гроза на Харківщині 5 жовтня / Світлини Харківської ОВА і Харківської прокуратури

Важливо! Не радимо дивитись фото чутливим людям

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих та поранених. Росія має понести покарання за всі злочини в Україні.